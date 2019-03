Festa Artusiana 2019: si parte con ristorazione e area mercato

(Sesto Potere) – Forlimpopoli – 16 marzo 2019 – La Festa Artusiana ha sempre fatto una scelta di campo: per la tipicità e la qualità dei prodotti secondo lo spirito artusiano. Una scelta che ribadisce nel bando per le attività ristorative fresco di pubblicazione (scadenza 8 aprile) aperto alle attività che vogliono prendere parte alla prossima edizione della Festa, in programma a Forlimpopoli dal 22 al 30 giugno prossimo.

Priorità viene data al rispetto della tradizione, nell’ambito di una produzione agro-alimentare che strizza l’occhio all’ambiente, alla cultura d’origine, alla qualità della proposta gastronomica, ma anche alla provenienza delle materie prime perché, come scriveva il padre della Cucina Italiana, bisogna sempre scegliere “per materia prima roba della più fine, ché questa vi farà figurare”.

Tra le richieste per partecipare: il menu deve contenere almeno una ricetta artusiana; i piatti si devono ispirare alla cucina di casa e tradizionale del territorio che si rappresenta, coerenti con la propria storia gastronomica; l’utilizzo di prodotti freschi e di stagione. E proprio per presentare lo spirito che animerà l’area ristorazione della Festa, mercoledì 20 marzo alle 20.45 in Comune a Forlimpopoli ci sarà una riunione aperta a tutte le attività interessate, dove sarà illustrata la prossima edizione dell’Artusiana.

Il Comune di Forlimpopoli ha pubblicato anche la modulistica dell’area Mercato (scadenza 15 aprile). Anche qui al centro vengono messi i prodotti a km zero, quelli tipici, di stagione e del territorio legati preferibilmente alla cucina di casa, l’artigianato enogastronomico.

Il mercato della Festa Artusiana si dislocherà su diverse vie tematiche: Via delle Cose Diverse (via Saffi, Oberdan, Vecchiazzani) dedicato alla gastronomia e ai buoni prodotti della terra (meglio se di filiera corta), aperto anche alle attrezzature tradizionali di cucina, vecchi mestieri e artigianato artistico; Via degli Erbaggi (Via Veneto e Sendi) sulle erbe, frutta e verdura e piante officinali; Via del Gelati, liquori e sciroppi (Via Costa) su dolciumi e gelati di produzione artigianale; Via Kilometro Zero (Via Sendi) sui prodotti biologici. All’area mercato possono prendere parte associazioni, aziende agro alimentari, allevatori e piccoli artigiani.

Entrambi i bandi con la modulistica per la partecipazione sono pubblicati sul sito del Comune di Forlimpopoli e su quello della Festa Artusiana.