Fattore R sbarca negli Usa con Natlive

(Sesto Potere) – Cesena – 21 dicembre 2019 – Fattore R sbarca negli Stati Uniti. A raccontare oltreoceano il Forum dell’Economia della Romagna è stato Fabio Porcellini, Ceo di Natlive, start up innovativa tutta romagnola con base operativa a Forlì, nel corso di una intervista all’emittente americana The True Channel. Porcellini nell’occasione ha presentato l’esperienza della startup romagnola avvenuta nel corso dell’ultima edizione del Forum.

Il 20 settembre scorso, infatti, Natlive ha supportato l’evento con la propria tecnologia e fornito i servizi di live streaming, gestione e distribuzione dei contenuti video, realizzati durante la giornata con interviste a numerosi imprenditori.

In tal modo Fattore R ha consentito non solo di far conoscere un territorio ricco di eccellenze, ma anche di sviluppare iniziative innovative a supporto della comunicazione viste con interesse anche dal dinamico mercato americano.

Fattore R è il Forum dell’Economia della Romagna promosso da Cesena Fiera, Confindustria Romagna e E&Y. La terza edizione ospitata a Cesena Fiera ha posto il suo focus sulla Romagna e i Talenti, insieme a due economisti di fama mondiale come Lorenzo Bini Smaghi e Carlo Cottarelli, e con uno studio realizzato sul territorio da E&Y. All’evento hanno preso parte circa 300 personalità da tutta la Romagna tra imprese, istituzioni, associazioni di categoria e studiosi di caratura internazionale.