Emergenza incendi, Colonna mobile protezione civile Emilia-Romagna oggi in Sicilia

(Sesto Potere) – Bologna – 2 agosto 2021 – L’appuntamento è a Catania, nella sede dell’unità operativa della Regione Siciliana, oggi – lunedì 2 agosto – all’ora di pranzo. Prima, però, uomini e mezzi della Colonna mobile regionale anti-incendio boschivo dell’Emilia-Romagna sono partiti per raggiungere in giornata la Sicilia per prestare aiuto.

“Ribadiamo il nostro grazie al ‘sistema’ di Protezione civile dell’Emilia-Romagna, ai volontari: alla richiesta d’aiuto della Sicilia, la risposta non si è fatta attendere- affermano Stefano Bonaccini, presidente della Regione, e Irene Priolo, assessore alla Protezione civile-. Vogliamo fare squadra, e questa volta a livello nazionale, per la Sicilia e tutte le comunità colpite da quest’emergenza, a cui siamo vicini”.

Dopo la firma dell’altra sera da parte del presidente del Consiglio, Mario Draghi, del Dpcm con la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del sistema di protezione civile per quanto sta accadendo in Sicilia, il Dipartimento nazionale è all’opera per coordinare l’invio di volontari, delle organizzazioni nazionali e delle colonne mobili regionali, che opereranno a supporto delle attività di spegnimento dei roghi.

Una cinquantina le persone coinvolte dall’Emilia-Romagna

– un dirigente e tre funzionari dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, insieme ai volontari – che si stanno muovendo con i mezzi, 7 defender con carrelli, un forester e un porter attrezzato. Il personale viaggia a bordo pullman.

La Colonna mobile regionale dell’Emilia-Romagna è in viaggio per raggiungere Villa San Giovanni, caricare i mezzi sui traghetti, sbarcare a Messina ed arrivare come da programma a Catania per l’ora di pranzo, dove riceverà la destinazione.