Elezioni regionali, Forza Italia candida a Forlì Fabrizio Ragni

(Sesto Potere) – Forlì – 5 ottobre 2019 – E’ l’inizio ufficiale della campagna elettorale per le regionali del prossimo 26 gennaio 2020. Forza Italia candida a Forlì l’attuale coordinatore comunale Fabrizio Ragni. I nomi degli altri candidati forzisti per il collegio di Forlì e Cesena saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

La notizia è stata propagata in conferenza stampa, alla presenza della capogruppo in Senato, Anna Maria Bernini , del commissario per l’Emilia-Romagna, Adriano Paroli , e commissario regionale vicario nonché provinciale Luca Bartolini.

Hanno partecipato all’incontro con i giornalisti anche il deputato Simona Vietina, il capogruppo di Forza Italia nella Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Andrea Galli, gli assessori comunali Petetta e Tassinari, i componenti del gruppo in consiglio comunale ed il responsabile Fi Seniores Daniele La Bruna.

“Accetto la candidatura alle regionali con totale spirito di servizio e per fedeltà e coerenza agli ideali che ho sempre difeso e portato avanti in questi anni. Portiamo in dote oltre 4.100 voti che sono stati decisivi per far vincere l’attuale sindaco Gian Luca Zattini. A Forlì il 26 maggio scorso Forza Italia ha ottenuto un risultato superiore alla media di altri comuni dell’Emilia-Romagna. Il partito ha mostrato di tenere alta la bandiera e con il quasi 7% , molto vicino all’8% conquistato alle europee, abbiamo dimostrato di saper intercettare quella parte dell’elettorato moderato, laico e liberale che farà di tutto per far dimenticare il malgoverno ultra decennale della sinistra anche in Regione Emilia-

Romagna”: afferma in una nota Fabrizio Ragni.

“Questa volta , se non ci sarà l’inciucio tra Pd e 5 Stelle , in Emilia Romagna si può vincere. Bonaccini rappresenta un governo della Regione che in tutti questi anni ha colpito le famiglie con un variegato sistema di tassazione e penalizzato l’economia e il tessuto sociale del nostro territorio romagnolo in questioni centrali come : il turismo, la sanità, il sistema fieristico, per non parlare della rete aeroportuale e viaria, con le infrastrutture stradali e le nuove arterie invocate fra Forlì, Rimini e Ravenna che non trovano attenzione da parte del centrosinistra sia in termini progettuali che economici”: afferma Fabrizio Ragni.

Nel quadro di fondo per le regionali dell’Emilia-Romagna c’è già l’intesa per un centrodestra unito, c’è discussione tra gli alleati sulle candidature a governatore , quelle lanciate dalla Lega con Lucia Borgonzoni, e chi in FdI vorrebbe indicare Galeazzo Bignami, con i berlusconiani che intendono comunque avanzare una propria proposta rimandando la scelta finale al tavolo nazionale con gli alleati.

“Ci sono tavoli a livello nazionale che porteranno a delle ripartizioni. Si deciderà a brevissimo”: ha spiegato Anna Maria Bernini .

Andrea Galli ha spiegato che la data per le elezioni regionali in Emilia Romagna è stata fissata il più lontano possibile (la scadenza naturale era novembre, ndr) per consentire a Pd e M5S di tentate un accordo. E questo mentre i sondaggi indicano le due coalizioni coinvolte in un clamoroso testa a testa.

Adriano Paroli ha spiegato quanto sia necessario nel centrodestra a livello nazionale come a livello locale e regionale un partito come Forza Italia per riequilibrare il carattere sovranista , più caro a Lega e Fdi, “perché , e lo si è visto al governo, c’è il rischio che negli eccessi si aiuti il Pd e si resusciti il centrosinistra”, mentre, ha aggiunto: “l’elettorato di centrodestra moderato è maggioranza nel paese e può esserlo anche in Emilia Romagna anche e soprattutto grazie all’apporto di Forza Italia”.

In conferenza stampa gli ‘azzurri’ sono stati unanimi nel valutare l’azione del governatore regionale uscente Bonaccini : “in campagna elettorale da mesi dopo aver propinato immobilismo per 5 anni, salvo poi sbandierare provvedimenti importanti come la riduzione delle rette degli asili a mero scopo propagandistico. Ma sulla riduzione delle tasse , lui e il centrosinistra, non sono credibili”.

La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, insieme al commissario regionale del partito, Adriano Paroli, saranno protagonisti nel weekend in altre iniziative e appuntamenti sul territorio dell’Emilia-Romagna (ieri a Modena ed oggi oltre a Forlì,anche Ravenna, Rimini e Bellaria), dove incontreranno gli amministratori locali, le categorie economiche e produttive e i giornalisti per illustrare il nuovo assetto del partito in regione , le attività in corso e il programma in vista delle prossime elezioni regionali.