Elezioni regionali, ecco i candidati del Movimento3V in Emilia Romagna

(Sesto Potere) – Bologna – 26 settembre 2019 – Il Movimento 3V -Vaccini Vogliamo Verità è la prima forza politica ad avere già tutti i candidati alle prossime elezioni dell’Emilia Romagna. In lista 25 donne di cui 5 capolista provinciali e 26 uomini di cui 4 capolista. L’appello di questo partito è rivolto direttamente ai cittadini: “A partire da martedì 8 ottobre tutti coloro che vorranno potranno sottoscrivere la lista M3V in tutti i comuni al di sopra dei 5mila abitanti”.

Con un comunicato la Lista Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità spiega che nella lista c’è una parità di donne e uomini sia nelle candidature complessive che nelle candidature di ogni singola provincia e nella individuazione dei simbolici capilista.

“Il fondamento del gruppo – spiega in una nota il Movimento 3V – è costituito da oltre una trentina di cittadini, anche non iscritti a M3V, che in questi anni si sono impegnati per la libertà di scelta e residenti nei principali comuni dell’Emilia-Romagna a rappresentazione di una battaglia che interessa l’intero territorio regionale. Vi sono poi una decina di membri del Movimento 3V che hanno avuto la funzione essenziale di dare corpo e forma al Movimento, il quale va ricordato è al servizio per tutti i cittadini di una sana politica e della verità sui vaccini”.

In lista anche alcune personalità indipendenti che nel proprio ambito hanno svolto un’ azione a favore della libertà di scelta e che perciò sono conosciute nell’intero territorio nazionale da tutti coloro che hanno a cuore questa battaglia. I candidati esterni rappresentano altre regioni perché oggi ci presentiamo in Emilia-Romagna ma siamo pronti a portare la voce della libertà di scelta in quei territori in cui si voterà: Veneto, Toscana, Puglia, Campania, Liguria, Marche e Sicilia”: si legge nel comunicato stampa del Movimento 3V .

Il primo candidato ufficiale alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna, candidato presidente , è il dottor Domenico Battaglia, medico e chirurgo, specialista in Urologia e Andrologia, Master Internazionale di I livello in Alimentazione e dietetica Vegetariana. Il dottor Battaglia è uno di quei 120 medici che, nel 2015, firmò una lettera indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità, evidenziando le osservazioni cliniche di maggior salute dei bambini non vaccinati e invitando a realizzare un approfondito studio di confronto tra la popolazione vaccinata e quella non vaccinata.

Nella lista questi alcuni dei candidati.

A Bologna anche: Luca Teodori (segretario Politico M3V), Domenico Battaglia (medico chirurgo) , Pietro Perrino (ex direttore CNR di Bari) , Lorenzo Motta (militare siciliano danneggiato da vaccino); a Modena: Ivan Catalano (vicepresidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli effetti dell’utilizzo dell’uranio impoverito), Giuseppe De Matteis (biologo pugliese), Massimo Rodolfi (del consiglio nazionale del M3V); a Ferrara: Simone Berti (del consiglio nazionale M3V); a Forlì: Noemi Zucchi (del consiglio nazionale del M3V) e Manuela Borroni (già attivista del Movimento 5 Stelle di Forlì); a Ravenna: Elena Fabbri (del consiglio nazionale M3V); a Rimini: Ambra Fedrigo (regista e scrittrice friulana) ; a Reggio Emilia: Marcello Stanca (avvocato toscano) e Magda Piacentini (del consiglio nazionale M3V); a Parma: Anna Rita Iannetti (medico chirurgo abruzzese) e Andrea Giongo (lombardo , del consiglio nazionale M3V ) e Piacenza: Alessandra Bocchi (presidente nazionale del M3V).

Info: vaccinivogliamoverita.it