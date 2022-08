(Sesto Potere) – Forlì – 20 agosto 2022 – Il M5s ha pubblicato on line le liste di candidati nei collegi plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. (qui l’elenco completo).

Il leader del M5S Giuseppe Conte si è candidato capolista in 4 regioni e 5 collegi per la Camera dei deputati: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (1° collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (1° collegio) e si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario.

conte

Nel collegio 3 dell’Emilia Romagna (che comprende i territori di Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini) il candidato alla Camera dei deputati come capolista è l’ex procuratore nazionale antimafia, il magistrato Federico Cafiero de Raho (nella foto in alto).

Gli altri nomi sono: Marta Rossi e Mariano Gennari (non c’è il quanto nome) e i candidati supplenti sono: Andrea Zerbini e Luigi Delli Paoli.

Tra i candidati c’era l’attivista “grillino” cesenate Paolo Pasini che non l’ha spuntata e con un post nella sua pagina social commenta: “È con profonda riconoscenza che ringrazio i 74 che hanno scelto di votare per me alle parlamentarie del 16 agosto, facendomi sfiorare la possibilità di partecipare a queste elezioni come candidato alla Camera. Ora siamo in fase di valutazione con i referenti regionali su possibilità diverse, ma sento di dover già ora ringraziare. Personalmente lo reputo un grande risultato che dimostra quanto le cose che facciamo a Cesena vengano in qualche modo seguite da tanti attivisti silenziosi. Spiace che anche in questa occasione per diverse ragioni non parteciperà alla campagna elettorale un romagnolo/a vicini all’immagine che io ho del prototipo del rappresentante del nostro splendido territorio, un appassionato chiassoso poliedrico sognatore intraprendente simpatico e anticonvenzionale…”

Al Senato i candidati del M5S nel collegio Emilia Romagna 2 (che comprende: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) sono: Marco Croatti (parlamentare uscente), Anastasia Ruggeri, Fabio Selleri e Simona Domeniconi.