Elezioni, ore 12, E-R: alle Europee ha votato il 22,96, alle Comunali: il 24,59%. In Italia il 16,72% e 21,92%

(Sesto Potere) – Roma – 26 maggio 2019 – Il ministero dell’Interno ha pubblicato la prima rilevazione degli elettori che si sono recati ai seggi oggi, domenica 26 maggio 2019, in tutta Italia. Alle ore 12 la percentuale degli elettori che si sono recati ai seggi è la seguente: alle Europee il 16,72% (nel 2014 votò il 16,66%), alle Regionali in Piemonte il 19,44% (era stata del 19,63% alla precedente tornata elettorale) ed alle Comunali (si vota in 3.800 città) il 21,92%.

Per avere un’idea: l’anno scorso, alle politiche di marzo l’affluenza alle urne alle ore 12 fu del 19,4%.

In Emilia-Romagna per le Comunali ha votato il 24,59%. In provincia di Bologna il 24,65%, a Ferrara il 27,02%, a Forlì e Cesena il 24,23%, a Modena il 24,29%, a Parma il 24,87%, a Piacenza il 24,77%, a Ravenna il 24,07%, a Reggio Emilia il 24,51% ed a Rimini il 21,93%.

Per le elezioni Europee in Emilia-Romagna ha votato il 22,96%, la volta precedente , alla stessa ora, si era recato alle urne il 23,56%. La provincia con la maggiore affluenza: Ferrara con il 24,87%, la volta scorsa era il 24,88%. Quella con la minore affluenza Rimini, col 18,78% (la volta precedente alla stessa ora il 19,87%).

Per le europee e le amministrative 2019 si vota fino alle ore 23, prossime rilevazioni alle ore 19 ed alle 23, ad urne chiuse.