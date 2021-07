Ecco le auto usate più vendute in Emilia-Romagna nei primi 6 mesi del 2021

(Sesto Potere) – Milano, 21 luglio 2021 – I primi sei mesi del 2021 sono trascorsi ed è tempo di bilanci, anche nel mondo dell’auto. Il settore cerca di ripartire dopo un 2020 catastrofico, condizionato dall’emergenza sanitaria. In questo semestre la situazione è migliorata, i volumi di vendita pre-pandemia però sono ancora lontani. Ma dopo i primi sei mesi dell’anno è giusto fare qualche analisi dell’andamento del mercato e stilare la classifica delle vetture più vendute.

Sono stati 1.540.757 i passaggi di proprietà nei primi sei mesi del 2021, poco più del 25% di questi avvenuti nel Nord Est d’Italia. Il portale web brumbrum, rivenditore diretto di auto online d’Italia (www.brumbrum.it), ha redatto la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum.

’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che in questo semestre hanno fatto più vendite in rete nell’Italia nord-orientale, precisamente in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Vince Golf, Panda solo terza

Fiat Panda è l’auto più venduta in Italia. La famosissima vettura italiana è al primo posto tra le auto usate più vendute nel 2021 in ben 11 regioni. Nelle zone del Nord Est però la musica è un po’ diversa: Panda è sempre molto apprezzata ed è sul podio, ma è terza nella classifica generale della zona e trionfa solo in Emilia-Romagna. La dominatrice di questa parte d’Italia è Volkswagen Golf, che vince in Friuli-Venezia Giulia e in Trentino-Alto Adige. In Veneto invece è Fiat 500 a battere la concorrenza: la piccola citycar si piazza al secondo posto nella top ten del Nord Est, dietro a Golf. Come detto, Fiat Panda è terza, fuori dal podio Jeep Renegade, che è seconda in Veneto, e l’intramontabile Lancia Ypsilon, sul podio in Friuli. Altre auto che si sono messe in luce in questo 2021 sono Mercedes Classe A in Emilia-Romagna e Audi A3 Sportback in Trentino-Alto Adige.

Crossover in testa, calano citycar e SUV

Parlando di tipologie di vetture, le più amate dagli italiani nell’Italia del Nord Est sono i crossover. Questa tipologia è stata scelta nel 2021 dal 22% dei clienti in maniera uniforme. Al secondo posto le berline (18%) che guadagnano oltre due percentuali rispetto al 2020 grazie agli ottimi risultati del Trentino. Chiudono il podio le utilitarie con il 15%, in calo rispetto al recente passato. Fuori dal podio le station wagon (13%), molto amate però in Friuli-Venezia Giulia. Citycar solo quinte con il 9,4% del mercato: le vetture da città pagano gli scarsi dati di vendita nel Veneto e nella top ten delle auto usate a Verona. Crollo verticale per i SUV (9,1%), ormai battuti in maniera importante dai crossover. Dati risicati per cabrio, coupé, spider e multispazio, che insieme non vanno oltre al 6% delle vendite.

Diesel in calo, cresce l’ibrido

Per ultimo vediamo le alimentazioni. Il diesel è sempre leader del mercato nella zona nord-orientale d’Italia, ma perde punti percentuali ovunque. Il gasolio tiene ancora oltre il 58% delle vendite, seguito dal benzina che guadagna terreno e sale al 31%, con punte del 34% in Trentino-Alto Adige. Buon terzo posto dell’ibrido che batte il GPL, ancora molto amato in Emilia-Romagna. Metano in caduta libera, sotto l’1% i risultati dell’elettrico.