E45, no a stato di emergenza. Di Maio e Bonaccini (Pd): “Schiaffo a cittadini e imprese”

(Sesto Potere) – Bologna – 5 aprile 2019 – Il governo non ha concesso il riconoscimento dello stato d’emergenza nazionale a seguito della chiusura del viadotto Puleto sulla E45 deciso dalla Procura di Arezzo nel gennaio scorso per un potenziale rischio di cedimento. La decisione è stata comunicata ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria con una lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Immediate le reazioni politiche

“Il Governo tradisce i cittadini delle zone colpite dalla chiusura del viadotto “Puleto” sulla E45. La chiusura della strada ha provocato disagi enormi, che il ministro Toninelli e vari sottosegretari avevano promesso di affrontare. Oltre alle parole, però, non hanno fatto nulla. E si è persino arrivati all’assurdo di negare il riconoscimento di ‘emergenza nazionale’, quasi come se stessimo parlando della chiusura di una strada di campagna”:

afferma il deputato romagnolo Marco Di Maio (del Pd), a proposito della scelta del Consiglio dei ministri.

“La chiusura della E45 è un problema per tutta Italia e non solo per la zona a cavallo tra Romagna, Toscana e Umbria – prosegue il deputato Marco Di Maio -. Per di più, la sua interruzione ha provocato la chiusura di attività

commerciali, danni economici, pesantissime ricadute sui territori attraversati da questa arteria. In due e mesi e mezzi sono arrivate solo parole: niente per i cittadini, niente per le attività economiche, niente per chi ha perso il posto di lavoro. Non è una questione di bandierine politiche, ma è il momento che i signori del Governo facciano qualcosa. Per davvero”.

E il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha detto: “Dopo due mesi e mezzo dalla chiusura del viadotto, questa comunicazione rappresenta la prima risposta formale che riceviamo dal Governo e si tratta di un no con motivazioni che appaiono francamente incredibili”.