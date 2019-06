E’ morto l’ex presidente della Regione Bartolini, Forlì in lutto

(Sesto Potere) – Forlì – 22 giugno 2019 – E’ morto questa notte Ottorino Bartolini, storico, scrittore, politico (fu segretario provinciale del Psi e presidente del Consiglio regionale), presidente dell’Istituto storico della Resistenza di Forlì , componente dell’Anpi, ricercatore di storia locale vantando decine di pubblicazioni, segretario regionale del Movimento Federalista Europeo, oltre ad essere stato anche fondatore di Aics Forlì-Cesena nel 1971 ed oggi dirigente del settore Cultura di Aics.

L’ Aics dell’ Emilia Romagna si stringe attorno alla famiglia di Ottorino e dice : “Addio al dirigente ma soprattutto all’amico, lascia un enorme vuoto”. Ed esprime cordoglio anche il presidente nazionale dell’associazione Bruno Molea: “Era uno strenuo difensore dei valori socialisti, della storia che ha portato alla nascita della Repubblica, della formazione dei giovanissimi. Credeva che dallo sport per tutti passassero educazione, crescita morale dei giovani, rispetto delle regole e, in questo, era uno dei più abili ambasciatori di Aics sul territorio”.

Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì , commenta: “E’ con sentimento di profonda tristezza che abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Ottorino Bartolini, persona di alto valore umano e politico che ha dedicato la vita all’impegno sociale e civile, raggiungendo livelli di massima responsabilità nella cooperazione, nell’associazionismo culturale e sportivo e nelle istituzioni, fino a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna nella terza legislatura in rappresentanza del Partito socialista italiano. Nonostante le condizioni di salute ne stessero sempre più provando il fisico, Ottorino Bartolini non ha fatto mancare il contributo al dibattito pubblico fino a pochissimi giorni fa, con scritti e partecipando alle manifestazioni incentrate sui valori ideali della sua vita: il socialismo riformista, l’antifascismo, la pedagogia civica, il rispetto delle regole come base della convivenza, l’europeismo. Autore di libri e pubblicazioni, fu Presidente provinciale dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea contribuendo ad ampliare il campo di studio all’intero Novecento. Con la scomparsa di Ottorino Bartolini, Forlì, la città dove ha vissuto per mezzo secolo, Cesena (dove era nato nel 1932) e la Romagna perdono un figlio di grande valore, esempio di attaccamento al territorio e di autentica apertura al dialogo. Un uomo che è stato sempre e prima di ogni altra cosa al servizio delle istituzioni, dell’associazionismo e dei cittadini. Ai familiari, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con Lui progetti e azioni quotidiane di impegno civico giunga l’abbraccio da parte dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità forlivese, a testimonianza di affetto, stima e riconoscenza.”

“Alla famiglia, agli amici e a tutta l’Aics rivolgo le più sentite condoglianze per la scomparsa di Ottorino Bartolini. Un uomo poliedrico, noto per i suoi svariati interessi nel campo della letteratura, della politica, della promozione sportiva, della cultura, dello studio della storia e molto altro. Il calore e la passione che animavano i suoi interventi sulla stampa e nelle occasioni pubbliche, nonchè nei rapporti privati con i diversi attori del territorio, unitamente all’intensità del suo impegno, ne hanno fatto un protagonista del dibattito pubblico romagnolo e dello sviluppo di quella fitta rete di associazionismo e impegno sociale che rendono la nostra terra unica in Italia e in Europa. Il suo impegno a tenere viva la memoria e i valori che stanno alla base della nostra convivenza civile, sia di insegnamento per le presenti e future generazioni impegnate a vario titolo nel tessuto civile e istituzionale del territorio”: afferma il deputato forlivese del Pd Marco Di Maio.

E si registra anche il cordoglio di Alessandro Rondoni , già candidato sindaco di Forlì per il centrodestra, per la morte di Ottorino Bartolini. «Lo ricordo – afferma – politico appassionato nei suoi interventi in Consiglio, nei giornali, nelle assemblee, anche durante la sua presidenza del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. È stato un uomo delle istituzioni, della memoria storica e dell’unità dei territori romagnoli. Ha coltivato la tradizione del socialismo, di cui faceva parte, nel confronto aperto e attivo con tutte le altre componenti, nella partecipazione democratica e civile». Rondoni, già direttore del settimanale “Il Momento”, aggiunge: «Ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo quando ero responsabile del giornale e veniva in redazione con i suoi testi, articoli, libri e lettere che scriveva per farci conoscere la storia, la realtà di Forlì e della comunità. Anche in qualità di responsabile dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Aics ha promosso la cultura, la conoscenza della storia, l’azione sportiva e il senso civico, garbato e rispettoso dell’altro e del pluralismo, di cui oggi tanto necessita la vita pubblica. Molte volte ci siamo incontrati, anche al Rondo Point, per riflettere insieme sul presente e il futuro di Forlì e sulla politica locale».