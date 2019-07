Domani in Riviera la seconda serata de La Notte Rosa

(Sesto Potere) – Rimini – 5 luglio 2019 – Prosegue domani, sabato 6 luglio, la 14ª edizione de La Notte Rosa, il Capodanno dell’estate italiana 2019 che animerà le spiagge della Riviera insieme alle location più suggestive dell’entroterra romagnolo e del nord delle Marche.

All’interno del programma della seconda serata, ricco come sempre di eventi che abbracciano musica pop, rock e jazz, animazione per bambini, mostre d’arte, teatro e tanto altro, spiccano a Bellaria Igea Marina (RN) il concerto degli STADIO (Piazzale Capitaneria di Porto – ore 22.00), a Cattolica (RN) quello dei TIROMANCINO (Piazza Primo Maggio – ore 22.00) e a Rimini il concerto all’alba del Maestro ROBERTO CACCIAPAGLIA (Spiaggia di Riminiterme, Miramare – ore 5.00), a cui alla sera seguirà il GALACTICA ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL con NINA KRAVIZ, MATTRIA TRANI e ADIEL (Porto di Rimini, Beach Arena – ore 21.00).

Completano la ricca offerta di intrattenimento gli appuntamenti di RADIO COMPANY con il tour estivo ITALYAMO a Comacchio – Fe (Piazza Italia – ore 21.30), gli spettacoli comici e i dj set a Marina Di Ravenna (RA) (Piazza Dora Markus – ore 21.45), il concerto dei MIAMI & THE GROOVERS a Cervia (RA) (Piazza Garibaldi – ore 21.30) e ilCONCERTO ALL’ALBA del TRIO ESPERANTO a Milano Marittima (RA) (Spiaggia Libera – ore 6.00).

Cesenatico (FC) si tingerà di giallo con l’appuntamento ASPETTANDO IL FESTIVAL CESENATICO NOIR, che vede l’incontro con JOE LANSDALE, LEWIS SHINER e SEBA PEZZANI(Piazza delle Conserve – ore 21.30). A Gatteo Mare (FC) ancora musica con gli ZEBRATRE (Piazza della Libertà – ore 21.30) e BALLA COI MITI, l’evento in diretta su Radio Sabbia (Giardini Don Guanella – ore 22.00).

A San Mauro A Mare (FC) si terrà il CONCERTO ALL’ALBA ROSA (Spiaggia Centrale, Bagno Sergio e Neri – ore 6.30), mentre a Rimini si svolgerà anche l’inaugurazione della mostra REVOLUTIONS 1989-2019 (Castel Sismondo – ore 18.00) e a Riccione (RN) proseguiranno le attività sportive dell’EA7 SPORT TOUR SUMMER EDITION (Spiaggia del Marano – dalle ore 10.00 alle 19.00) e le dirette di Radio DEEJAY con DANIELE BOSSARI e FEDERICA CACCIOLA (Piazzale Roma – dalle ore 10.00 alle ore 13.00).

Gli eventi sulla costa si concludono a Misano Adriatico (RN) con i carri allegorici del CARNEVALE IN ROSA (Lungomare – ore 21.30) e il secondo appuntamento del COMEDY CENTRAL TOUR con FEDERICA CACCIOLA E GIGI E ROSS (Arena della Regina, Piazza della Repubblica – ore 21.00).

Anche l’entroterra offre un ricco calendario di attività, spettacoli, concerti e intrattenimento per i grandi e i piccini. A Forlì (FC) si terrà il CONCERTO IN RE MAGGIORE DI ČAJKOVSKIJ: il celebre violinista Uto Ughi incontra la Seongram Philharmonic Orchestra e il suo direttore Nanse Gum, eseguendo uno dei concerti di violino più amati di tutti i tempi (Ex Chiesa di San Giacomo in San Domenico, Piazza Guido da Montefeltro 12, ore 21.00).

A San Marino in programma la seconda serata del SANTARCANGELO FESTIVAL con lo spettacolo “Dragon, rest your head on the seabed” con Pablo Esbert e Federico Vladimir: una composizione per sei nuotatrici sincronizzate e piscina che fonde danza, sport e fantascienza. La superficie dell’acqua diventa lo schermo su cui scorre la storia: una creatura fantastica viene scomposta e ricomposta attraverso le identità multiple dei sei nuotatori, producendo straordinari effetti visivi (Multieventi Sport Domus – ore 22.00).

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale dell’evento: www.lanotterosa.it.

“La Notte Rosa” è il momento in cui la Riviera Romagnola mostra a pieno al grande pubblico la sua capacità di essere terra ospitale d’eccellenza. Un territorio sensibile ai cambiamenti, sempre attento a valorizzare le proprie tradizioni ma soprattutto aperto a nuove tendenze; capace di dare il meglio di sé, permettendo ai propri ospiti di

vivere la Romagna da protagonisti. Le luci, i colori, le magiche atmosfere di questa notte sono il meraviglioso scenario che avvolge tutti coloro il cui sogno è quello di star bene.

«Ne La Notte Rosa si rispecchia la Romagna: mette insieme spiagge e divertimento, borghi, storia ed arte, musica, enogastronomia ed ospitalità – dichiara Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo – dimostra altresì la sua originale capacità di creare link interregionali a beneficio di tutta l’industria turistica. Un evento unico che ogni estate, da tredici stagioni a questa parte, è in grado di attirare milioni di turisti quanto l’attenzione dei più importanti media nazionali, vetrina strategica».

«Ormai siamo tutti connessi – spiega Andrea Gnassi, presidente di Visit Romagna – ma stiamo perdendo il punto di vista delle relazioni. La Notte Rosa invece è la più grande piazza italiana, 130 km di piazza in cui le persone attraverso le esperienze sono chiamate a creare relazioni. La Notte Rosa è la nostra idea di rivoluzione, perché il rosa è il colore che è il senso del nostro carattere:

reciprocità e apertura, di cuore e di testa. Noi abbiamo scelto il coraggio di scendere in strada e la forza di mantenere una rotta, non criminalizzando la notte, ma interpretando il cambiamento. Senza testa, passione e coraggio le sfide non si vincono, soprattutto se a ripetizione».

Ogni anno “La Notte Rosa” si contraddistingue per la scelta di una tematica particolare. Il claim di questa 14ª edizione è “Pink R-evolution”: a 30 anni dagli eventi storici che hanno segnato la volontà di superare i confini e di abbattere muri, l’obiettivo di questa edizione è proprio quello di riscoprire le relazioni e ritrovare il piacere di stare insieme, uniti anche nelle differenze.

Alla grande festa de “La Notte Rosa” possono partecipare tutti portando con sé la propria rivoluzione personale, culturale, musicale, artistica, etica e tecnologica, nel contesto di un’iniziativa che ogni anno si conferma l’esempio della forza dell’apertura, dell’ospitalità, della reciprocità, accettando e accogliendo tutti.

Da quest’anno inoltre, la “La Notte Rosa” è ancora più social, grazie alla collaborazione con gli instagrammers dell’Emilia Romagna del gruppo @weareigersit, una delle community più attive d’Italia. Sarà possibile infatti scoprire tutte le anteprime e i retroscena di questa 14ª edizione attraverso le stories e i post degli account @igersferrara, @igers_ravenna, @igersrimini, @igersfc e @igersemiliaromagna.

Gli hashtag ufficiali de “La Notte Rosa” sono #NotteRosa e #NotteRosaRevolution.