Covid19, calo dei ricoveri nei reparti o in terapia intensiva

(Sesto Potere) – Roma – 9 aprile 2020 – Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile comunica che al momento 96.877 persone risultano positive al virus, oggi 1.615 in più di ieri. Ad oggi, in Italia sono stati 143.626 i casi totali, incluse le guarigioni ed i decessi.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 29.074 in Lombardia, 13.258 in Emilia-Romagna, 11.336 in Piemonte, 10.449 in Veneto, 5.703 in Toscana, 3.253 in Liguria, 3.401 nelle Marche, 3.532 nel Lazio, 2.873 in Campania, 1.978 nella Provincia autonoma di Trento, 2.301 in Puglia, 1.390 in Friuli Venezia Giulia, 1.942 in Sicilia, 1.566 in Abruzzo, 1.315 nella Provincia autonoma di Bolzano, 792 in Umbria, 876 in Sardegna, 765 in Calabria, 609 in Valle d’Aosta, 275 in Basilicata e 189 in Molise.

I pazienti in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi sono a 64.877, pari al 67% del totale. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono invece 3.605, è il sesto giorno consecutivo di flessione.

Sono 28.470 le persone guarite. I deceduti sono invece 18.279.