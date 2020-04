Covid19, 91.246 i positivi in tutta Italia, rallenta la curva epidemica

(Sesto Potere) – Roma – 5 aprile 2020 – Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale comunica che: al momento 91.246 persone risultano positive al virus, con un aumento rispetto a ieri di 2.972. Ad oggi, in Italia sono stati 128.948 i casi totali, un dato che comprende le vittime ed i guariti.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 28.124 in Lombardia, 12.837 in Emilia-Romagna, 10.177 in Piemonte, 9.409 in Veneto, 5.185 in Toscana, 3.578 nelle Marche, 3.186 nel Lazio, 3.093 in Liguria, 2.621 in Campania, 2.022 in Puglia, 1.774 in Sicilia, 1.795 nella Provincia autonoma di Trento, 1.363 in Friuli Venezia Giulia, 1.420 in Abruzzo, 1.226 nella Provincia autonoma di Bolzano, 898 in Umbria, 815 in Sardegna, 706 in Calabria, 576 in Valle d’Aosta, 254 in Basilicata e 187 in Molise.

Sono 21.815 le persone guarite.

I deceduti sono 15.887, con un aumento rispetto a ieri di 525. Statisticamente il dato riporta un rallentamento significativo dell’incremento del numero di vittime da Covid-19 in Italia rispetto ai giorni scorsi.