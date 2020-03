Covid19, 62.013 i positivi in tutta Italia, risale la curva dei contagi dopo 4 giorni di calo

(Sesto Potere) – Roma – 26 marzo 2020 – Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile ha presentato l’ultimo aggiornamento. Al momento 62.013 persone risultano positive al virus con un incremento rispetto a ieri di 4.492. Mercoledì l’incremento era stato di 3.491.

Ad oggi, in Italia sono stati 80.539 i casi totali, cifra comprensiva di vittime e i guariti .



Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 22.189 in Lombardia, 8.850 in Emilia-Romagna, 6.140 in Veneto, 5.950 in Piemonte, 2.795 nelle Marche, 2.973 in Toscana, 2.027 in Liguria, 1.835 nel Lazio, 1.169 in Campania, 1.094 nella Provincia autonoma di Trento, 1.095 in Puglia, 954 in Friuli Venezia Giulia, 791 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.095 in Sicilia, 860 in Abruzzo, 770 in Umbria, 378 in Valle d’Aosta, 462 in Sardegna, 372 in Calabria, 133 in Basilicata e 81 in Molise.

Sono 10.361 le persone guarite dopo aver contratto il Coronavirus, 999 in più di ieri.

I deceduti sono 8.165, con un aumento rispetto a ieri di 662. Mercoledì l’aumento era stato di 683.