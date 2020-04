Covid19, 102.253 i positivi in tutta Italia (+1.984). 431 morti, il dato più basso dal 19 marzo

(Sesto Potere) – Roma – 12 aprile 2020 – Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, la protezione civile nazionale comunica che al momento 102.253 persone risultano positive al virus, con un aumento di 1.984 rispetto a ieri. Ad oggi, in Italia sono stati 156.363 i casi totali, inclusi decessi e guarigioni, con un incremento rispetto a ieri di 4.092.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 31.265 in Lombardia, 13.672 in Emilia-Romagna, 12.505 in Piemonte, 10.729 in Veneto, 6.162 in Toscana, 3.817 nel Lazio, 3.333 in Liguria, 3.114 nelle Marche, 3.057 in Campania, 2.452 in Puglia, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.030 in Sicilia, 1.742 in Abruzzo, 1.326 in Friuli Venezia Giulia, 1.515 nella Provincia autonoma di Bolzano, 903 in Sardegna, 795 in Calabria, 687 in Umbria, 588 in Valle d’Aosta, 277 in Basilicata e 202 in Molise.

In terapia intensiva si contano 3.343 pazienti, 38 in meno rispetto a ieri. E in questa “voce” il calo prosegue da 9 giorni

Sono 34.211* le persone guarite. I deceduti sono 19.899, 431 più di ieri: è il dato più basso dal 19 marzo (ieri le vittime erano state 619).