Covid, nuova ordinanza: Emilia-Romagna passa in zona arancione

(Sesto Potere) – Roma – 9 aprile 2021 – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in base all’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, che rileva un’incidenza del contagio e un indice Rt nazionale in calo, si appresta a firmare in serata le ordinanze con cui dispone i nuovi cambi di colore per le Regioni.

Restano in rosso Campania, Puglia e Valle d’Aosta.

Passano dalla zona rossa alla zona arancione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Anche la Calabria passa in zona arancione.

Cone del resto tutte le altre Regioni restano in zona arancione.