(Sesto Potere) – Roma – 29 dicembre 2022 – Ieri il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ordinato il tampone per chi arriva dalla Cina ed eventualmente la quarantena per chi risultasse positivo. Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica in Cina relativa al Covid 19, come relazionerà in Aula oggi pomeriggio lo stesso ministro della salute.

“Su tutto questo, come membro della VII Commissione della Camera dei Deputati su cultura, scienza e istruzione vorrei tentare di rassicurare le famiglie e i genitori degli alunni delle scuole che dopo la pausa natalizia l’attività didattica dovrebbe riprendere regolarmente. Infatti, il Governo farà tutto il possibile per non ritornare alla Didattica a distanza (Dad) nelle scuole”: lo annuncia il deputato romagnolo di Forza Italia, Rosaria Tassinari.

“A questo fine, lavoreremo su controlli e mascherine, confidando più sulla responsabilità dei cittadini, dei genitori e delle famiglie, piuttosto che sulla coercizione degli organi dello Stato, come del resto ha ribadito anche la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, durante l’odierna conferenza stampa di fine anno”: conclude Rosaria Tassinari.