Covid, Avolio al sindaco Zattini: Dia un esempio alla città: si vaccini”

(Sesto Potere) – Forlì – 14 dicembre 2020 – In qualità di ex consigliere comunale, ma soprattutto come cittadino voglio rivolgere un’appello al sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, che ha il fine di dare un grande esempio alla città, vaccinandosi in seduta pubblica contro il Covid 19. Questo generoso atto, se compiuto dal ‘Primo cittadino’ della nostra città , sarebbe un grande traino per l’intera comunità , perché il Sindaco di Forli , oltre ad essere il responsabile della salute dei cittadini che lo hanno eletto, è anche medico e pertanto portatore di tutte quelle certezze che sono proprie di un prodotto della scienza medica“: a chiederlo è l’ex consigliere comunale della Lega e già candidato a sindaco del M5S Daniele Avolio.

“Questo gesto del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, avrebbe una duplice valenza: dare l’esempio per far comprendere l’importanza della vaccinazione e rassicurare i cittadini Forlivesi in questo periodo di confusione mediatica che ruota attorno alla vaccinazione. E sono certo che l’esempio che darà Zattini, sarà seguito e condiviso da tutta la sua Giunta e da tutti i consiglieri comunali di maggioranza. Altresì, sono convinto che tutti i consiglieri di minoranza seguiranno lo stesso esempio vaccinandosi per primi per sconfiggere il contagio dal Covid-19, anche perché un loro diniego non sarebbe in linea con le politiche sanitarie del Governo del nostro Paese”: aggiunge Avolio.

zattini ph giorgio sabatini

“Mi aspetto una grande adesione verso questo importante atto di politica sanitaria da tutti i politici eletti nel nostro territorio, dagli Enti di primo e secondo livello (Consigli Comunali e Provinciali) per giungere ai nostri Rappresentanti in Assemblea Legislativa Regionale e nel Parlamento della Repubblica. La vaccinazione di tutti i nostri politici locali sarebbe un traino soprattutto verso tutti coloro che sono scettici nei confronti di questo strumento di sanità pubblica ma il diniego anche di uno solo a vaccinarsi, aprirebbe una spirale di sfiducia verso l’intera comunità nei confronti della vaccinazione del Covid 19. E sono certo che il mio appello verrà accolto con entusiasmo perché un politico deve dare sempre per primo il buon esempio”: conclude Daniele Avolio.