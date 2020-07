Covid, 193 nuovi casi e 15 morti (l’80% in Lombardia)

(Sesto Potere) – Roma – 8 luglio 2020 – Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 8 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 242.149 , con un incremento rispetto a ieri di 193 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Di questi 71 sono stati rilevati in Lombardia, pari al 36,7% del totale. Per contro, in quattro Regioni (Molise, Sardegna, Umbria, Valle D’Aosta ed anche in provincia di Trento) non si sono registrati nuovi casi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 15, rilevati in solo tre regioni, e portano il totale dei morti per Covid 19 a 34.914.

Nel dettaglio: 12 persone decedute in Lombardia (pari all’80% del totale), 2 in Toscana e 1 in Sicilia. Nelle altre 17 Regioni non ci sono stati morti.

Questo emerge dalle statistiche quotidiane pubblicate dal Ministero della Salute.