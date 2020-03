Coronavirus, Forlì: Zattini annuncia: slitta pagamento tributi locali

(Sesto Potere) – Forlì – 20 marzo 2020 – “In un momento come questo, di eccezionale difficoltà per l’economia locale, abbiamo ritenuto opportuno varare una prima misura a sostegno degli operatori economici, posticipando i versamenti di tutte le imposte comunali, tra cui la Cosap e quella relativa a pubblicità e pubbliche affissioni”:

zattini già al lavoro

l’annuncio , affidato ad un comunicato stampa, è del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini.

“Tutte le scadenze di competenza comunale previste per le prossime settimane, e fino al 31 maggio 2020, verranno posticipate per andare incontro alle tantissime imprese e operatori commerciali del forlivese la cui attività versa in condizioni di difficoltà o, peggio ancora, è stata chiusa o sospesa. Nella definizione di quest’iniziativa” – spiega il Sindaco – “ci siamo confrontati con i rappresentanti delle Associazioni di categoria che ci hanno manifestato l’urgenza di adottare delle misure concrete per cercare di risollevare le sorti del nostro sistema produttivo.”