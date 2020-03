Coronavirus, fermati dalla Polstrada in A14 tre stranieri ubriachi provenienti da Brescia

(Sesto Potere) – Forlì – 18 marzo 2020 – Sono in corso controlli da parte della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’ordine, unitamente alle Polizie Locali, per far rispettare le direttive locali e nazionali relative all’emergenza sanitaria del Covid-19.

polstrada

In azione anche gli agenti della Polstrada che hanno rilevato alcune infrazioni nella provincia di Forlì-Cesena.

In particolare, una pattuglia della Sottosezione dell’A14 è intervenuta in autostrada nell’ Area di servizio Santerno Ovest , a Solarolo (Ra), dove tre persone arrecavano disturbo.

Si tratta di tre extracomunitari, provenienti dalla provincia di Brescia, ubriachi, sprovvisti del modulo di autodichiarazione che autorizza gli spostamenti soltanto in casi particolari.

I tre stranieri hanno dichiarato di essere in viaggio per Civitanova Marche per andare a trovare uno zio ammalato di Coronavirus.

I tre sono stati denunciati per violazione dell’art. 650 e indotti a rientrare a Brescia da dove erano partiti.