Coronavirus, 283 i contagiati in Italia, 7 decessi, il primo caso anche in Romagna

(Sesto Potere) – Roma – 25 febbraio 2020 – E’ in continuo aggiornamento la conta delle persone colpite in Italia da Coronavirus. Sette 7 le regioni che registrano casi di contagio a cui si deve aggiungere anche la provincia autonoma di Trento e Bolzano.

Complessivamente, sono 283 le persone (comprese le vittime) colpite in Italia.

Di queste: 212 in Lombardia (6 i morti), 38 in Veneto (un decesso), 23 in Emilia Romagna (quattro nuovi casi di positività , uno di questi una persona di Rimini che aveva effettuato un viaggio all’estero, è il 1° caso in Romagna) , 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (si tratta sempre della coppia di cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma e il ricercatore guariti e dimesso), 2 in Toscana, uno in Sicilia (con un caso di una turista di Bergamo risultata positiva al tampone e ricoverata ieri sera a Palermo) e uno in provincia di Bolzano.

Le persone ricoverate in ospedale sono ad oggi 109, quelle in terapia intensiva 29 e quelli in isolamento domiciliare 137.