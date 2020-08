Confesercenti Ravenna e Cesena: video con Raoul Casadei per valorizzare imprese e territorio

(Sesto Potere) – Cesena/Ravenna – Prosegue il viaggio nel mondo delle imprese romagnole realizzato attraverso dei video dalle Confesercenti di Ravenna e Cesena.

Quello appena pubblicato sui canali Youtube e sulle pagine Facebook Confesercenti di Ravenna e Cesenate ha un testimonial d’eccezione: Raoul Casadei.

Il video racconto fa tappa a “La Casa dei romagnoli” di San Mauro Mare, gestito da una società di cui fa parte Carolina Casadei, figlia di Raoul. Un simbolo della Romagna, capace di esaltarne simpatia e ricordare la fantasia imprenditoriale che ha fatto la fortuna di questa parte di territorio conosciuta in tutto il mondo.

Come nelle altre puntate, i titolari delle imprese, intervistati, raccontano il proprio locale: come è nato e come si rinnova, il loro lavoro e le loro proposte e idee, in video di circa 90 secondi caricati sui portali con cadenza periodica.

Raoul Casadei

Sono ben 50 le attività coinvolte in questa prima edizione del progetto che permette di far conoscere ed apprezzare le imprese e gli angoli più belli – sia quelli più noti che quelli meno conosciuti – di gran parte della Romagna.

“Il nuovo progetto – affermano i presidenti delle Confesercenti di Ravenna e Cesenate, Monica Ciarapica e Cesare Soldati – sta riscuotendo notevole successo, con centinaia di visualizzazioni per ognuno dei video pubblicati. La Romagna è da sempre terra ospitale e turistica, apprezzata nel mondo per le bellezze paesaggistiche, architettoniche e per un’eccellente livello nella proposta enogastronomica. Le nostre città, i nostri borghi, sono affascinanti per Monumenti, Vie e Piazze uniche ed irripetibili ma le attività commerciali ed i pubblici esercizi sono un pezzo importante di questo tessuto autentico ed originale. Ci piaceva l’idea di un viaggio fra le imprese per valorizzarle ed attraverso esse promuovere il territorio”.