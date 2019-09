Conad lancia concorso: “Vinci la casa dei tuoi sogni”

(Sesto Potere) – Forlì – 12 settembre 2019 – CIA-Conad , per festeggiare il 60° anniversario d’attività, lancia il 12 settembre il concorso “Insieme da 60 anni” con in palio: voucher per pacchetti vacanza nelle località più belle del pianeta , 60 cucine Ikea (una al giorno per tutta la durata del concorso), un premio da 200mila euro (come buono per l’acquisto di un immobile a scopo abitativo), per un montepremi complessivo di 443mila euro.

In aggiunta, i possessori di carta potranno vincere anche 500 euro di prepagate per fare la spesa nei negozi Conad, 1.000 euro di prepagate oppure una carta Ikea del valore di 15mila euro per l’arredamento, in caso di vincita del buono casa.

Possono partecipare al concorso tutti i clienti che effettuano, nel periodo dal 12 settembre al 10 novembre, una spesa di almeno 20 euro in tutti i negozi della rete CIA-Conad che aderiscono all’iniziativa.

Per partecipare all’estrazione dei premi è obbligatorio conservare il cedolino che riporta il codice giocato, in originale e leggibile fino al 31 dicembre 2019.

L’estrazione dei 4 superpremi finali avverrà il 1° dicembre in occasione della festa finale per il 60^ anniversario di Conad. Tutti i vincitori saranno contattati via email oppure via telefono cellulare secondo modalità e tempistiche indicate nel regolamento.

CIA-Commercianti Indipendenti Associati è la Cooperativa di dettaglianti che associa gli imprenditori Conad dei territori di Romagna (FC, RA, RN), San Marino (RSM), Marche (PU, AN), Friuli Venezia Giulia (TS, GO, PN, UD) e Veneto (PD, TV, BL, VE, RO). La rete è composta, al 31.12.2017, da 222 punti vendita, a insegna: Conad Ipermercato, Conad Superstore, Conad, Conad City e Conad Spesa Facile.

Info: http://lacasadeisogni.conad.it/