Commercio internazionale, rallenta la crescita in  Emilia-Romagna 

(Sesto Potere) – Roma – 17 giugno 2019 – Secondo l’ultima elaborazione dell’ Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat rallenta il commercio internazionale. Le ultime previsioni della Commissione europea ritoccano al ribasso di 0,8 punti la crescita dell’export mondiale di beni e servizi espresso in volume che si ferma al 2,9%.

Per quest’anno si attende una crescita delle esportazioni dell’Italia pari al +2,0%, in linea con la media dell’Eurozona dietro a Francia con il +2,9% e Spagna con il +2,1%, mentre la crescita dell’export della Germania appare in forte rallentamento, segnando un limitato +0,7%. Preoccupa la frenata della manifattura in Germania, evidenziata in una nostra recente analisi. Ulteriori incertezze provengono dal rallentamento dell’economia cinese e dagli esiti della Brexit.

Nonostante il rallentamento del commercio internazionale l’analisi di Confartigianato degli ultimi dati pubblicati dall’Istat evidenzia nel I trimestre 2019 un aumento tendenziale del +4,8% delle vendite nei settori a maggior concentrazione di MPI, crescita più che doppia rispetto al +1,9% del Manifatturiero e del +2,0% del totale export.

I settori più dinamici sono la Pelletteria che sale del 9,9%, l’Alimentare (+6,3%), Occhialeria e gioielleria (+5,6%) e l’Abbigliamento (+5,0%). Il dato conferma il miglior andamento congiunturale registrato nei beni di consumo, raggruppamento in cui la quota di occupati nelle micro e piccole imprese è del 61%, maggiore del 52% della media del manifatturiero.

Il settore Moda – che comprende i comparti di Tessile, Abbigliamento, Pelletteria, Gioielleria e occhialeria – sale del 5,8% ed è trainato dalla Pelletteria e dall’Abbigliamento, la cui crescita contribuisce rispettivamente del 58,8% e 28,8% alla dinamica positiva del settore.

Dall’analisi territoriale, tra le maggiori regioni, si osserva un aumento sopra la media per la Toscana che cresce del 20,4%, seguita da Lazio (7,8%) e Puglia (6,0%); crescita più contenuta in Friuli-Venezia Giulia (4,3%), Emilia-Romagna (3,3%), Piemonte (3,2%), Abruzzo (3,1%) e Lombardia (3,0%), Veneto (2,4%), Umbria (1,8%) e Campania (1,4%); all’opposto la dinamica delle esportazioni ristagna (-0,2%) per il Trentino-Alto Adige mentre segna un calo nelle Marche (-3,1%).

Le recenti tendenze dell’export sono illustrate nel report presentato ieri dall’Ufficio Studi “Trend del made in Italy nei settori di MPI nel 2018 e I trimestre 2019. I rischi della frenata di Germania e Cina e della Brexit”.