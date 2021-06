Commercio, apre punto vendita Pam local a Ravenna

(Sesto Potere) – Ravenna – 12 giugno 2021 – Pam Panorama festeggia l’apertura del primo punto vendita Pam local a Ravenna in via A. Diaz, 19-21, in centro storico, a pochi passi da Piazza del Popolo, dal Museo Arcivescovile di Ravenna e dal Parco Pubblico Rocca Brancaleone.

Un convenience store, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8.00 alle 22.00 dal lunedì al sabato e dalle 9.00 alle 22.00 la domenica, frutto della sinergia ed expertise tra l’azienda Cean e Pam Panorama, e progettato e realizzato per garantire i massimi standard di sicurezza per clienti e lavoratori, tenendo conto delle nuove abitudini di spesa mutate a seguito della pandemia da Covid-19.

Fra le novità del punto vendita, in ottica spesa solidale, le gift card che i clienti possono acquistare per regalare un pasto alle famiglie più bisognose della Parrocchia di San Vitale di Via Pier Traversari, 10 a Ravenna.

“Siamo davvero felici di annunciare l’apertura del nuovo Pam local di Ravenna – afferma Riccardo Martinelli, Direttore divisione prossimità Pam Franchising – È il primo punto vendita della nostra Insegna nella cittadina romagnola e rientra in un piano di sviluppo più ampio”.

Il supermercato sicuro rientra infatti in un progetto più ampio e in continuo aggiornamento: Cean Si.cura (https://cean.it/ceansicura), in cui vengono proposte nuove soluzioni da applicare non solo al punto vendita ma anche nella fase di esecuzione dei lavori perché la sicurezza parte già in fase di realizzazione del punto vendita.

I canali di vendita online, le vetrine digitali, come ad esempio www.consegnalaspesa.it, che mettono in contatto cliente e retailer, sono ulteriori elementi di supporto nell’esperienza di spesa.

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni.

Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pampanoramaufficiale/