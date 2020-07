Clima, dalla Romagna alla Sicilia: viaggio ‘eco’ per 6 attivisti di Fridays For Future Forlì

(Sesto Potere) – Forlì – 11 luglio 2020 – Le attiviste e gli attivisti di Fridays for Future Forlì non si fermano neanche in estate. Lunedì inizia “Future on the Road”, il road trip di Fridays For Future Forlì che partirà da Piazza Saffi lunedì 13 luglio alle ore 18.30, direzione Sicilia.

i sei viaggiatori

I sei giovani partecipanti viaggeranno a bordo di una Tesla Model X, auto 100% elettrica, noleggiata dall’azienda marchigiana Mobility Rent che ha supportato “con piacere” l’idea dei giovani attivisti per il clima.

L’obiettivo? Vivere un’avventura in modo sostenibile che guardi al futuro, documentando di giorno in giorno le varie iniziative per il clima sulle loro pagine social, dimostrando che il cambiamento è già possibile, se lo si vuole.

“Siamo attivisti, siamo amici, e ciò che ci unisce è la causa per cui ci battiamo. La crisi climatica non va in vacanza, ecco perché sarà la protagonista di ogni tappa che faremo durante il nostro viaggio.⠀ Mare, collina, città, cibi, tradizioni, curiosità. Tutto “condito” da pillole informative sui temi portati avanti da Fridays For Future. Parleremo di futuro, in un’isola che sembra faticare a intravederlo, ma che ha enormi potenzialità.”: spiegano i protagonisti di questa iniziativa.

l’auto Tesla Model X

Ogni giorno racconteranno – nelle pagine social Facebook e Instagram di Fridays for Future Forlì – le loro esperienze, i momenti divertenti e quelli più ricchi di contenuto, sulla linea dei tre protagonisti dell’iniziativa: la Sicilia con le sue bellezze, l’auto icona dell’abbandono dei combustibili fossili in favore della rivoluzione elettrica, e i contenuti per i quali il movimento si è sempre battuto: il clima, le energie rinnovabili, l’azzeramento delle emissioni climalteranti entro il 2030, la mobilità sostenibile.

“Propagando uno stile di vita che abbandona il vecchio “business as usual” per il futuro delle nuove generazioni e per un mondo che si preoccupa della salute delle persone prima del profitto di pochi. Queste devono diventare la priorità per tutti gli schieramenti politici, di destra e di sinistra. Perché il futuro non può aspettare.”: scrivono gli attivisti di Fridays For Future Forlì che invitano i cittadini ad assistere alla partenza e a brindare insieme a loro.

L’appuntamento è lunedì 13 luglio in Piazza Saffi alle 18:30 per una breve manifestazione, alla quale seguirà un momento conviviale per il saluto prima della partenza.

La Tesla Model X sarà in piazza a disposizione degli occhi più curiosi.