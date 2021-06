Cesenatico, il 7 giugno assemblea Fratelli d’Italia

(Sesto Potere) – Cesenatico – 2 giugno 2021 – Dopo un lungo periodo di costrizioni dovute ai vari lockdown Fratelli D’Italia di Cesenatico ha organizzato il lunedì 7 giugno 2021 alle ore 20.30, presso hotel Miramare e secondo le normative covid vigenti, un’ assemblea aperta a tutti gli iscritti e simpatizzanti.

“Sono invitate tutte le persone che amano la nostra città e la vogliono migliorare. Sarà un modo per rincontrarci e tornare a parlare di politica locale in vista delle elezioni amministrative”: afferma in una nota il direttivo di FdI Cesenatico composto da Emilio Zarrelli, Umberto Cestelli, Gloria Cassinadri e Angelo Junior Soragni (foto in alto), l’obiettivo dichiarato: “progettare insieme una nuova Cesenatico”.

All’ordine del giorno dell’assemblea: il candidato Sindaco per un centrodestra unito; il territorio: problematiche ed opportunità; il forese come importante risorsa della città; poi spazio agli interventi del pubblico e “varie ed eventuali”.