(Sesto Potere) – Cesenatico – 25 marzo 2023 – Casa Moretti sta per entrare ufficialmente a far parte tra le “case di scrittori illustri” riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna.

I requisiti richiesti dalla legge regionale sono perfettamente incarnati in una delle istituzioni culturali cesenaticensi che si affacciano sul Porto Canale: saper rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio di chiara fama che, nella sua dimensione pubblica o privata, ha abitato e svolto la propria attività nella propria casa; svolgere attività volte alla conoscenza dell’opera e del personaggio a cui la struttura è intitolata; aprire al pubblico per almeno sessanta giorni all’anno il museo dimostrando una corretta gestione economica e finanziaria anche con la presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.

Arriva così l’attestazione ufficiale dedicata al riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità. Le strutture riconosciute in tutta la regione sono 52 e casa Moretti fa parte delle 7 case situate nella provincia di Forlì-Cesena. La cerimonia di riconoscimento si terrà venerdì 31 marzo all’Archiginnasio di Bologna.

Casa Moretti, fondata nel 1992 come istituto culturale del Comune di Cesenatico, è stata tra le prime case museo in Italia, ed ha anche svolto un ruolo pionieristico nel settore delle case museo, mostrando l’interdisciplinarietà e l’integrazione tra gli aspetti conservativi, quella della ricerca, e quelli della didattica e della valorizzazione anche turistica di un patrimonio culturale così particolare e suggestivo.

Oltre ad essere presente in alcuni gruppi di lavoro di ICOM – l’organizzazione internazionale dei musei – Casa Moretti è stata accreditata di recente al Sistema Museale Nazionale, ed in precedenza aveva ricevuto il riconoscimento regionale di “museo di qualità”. Da segnalare l’intensa attività culturale che va dalle mostre agli incontri estivi della «Serenata delle zanzare», fino al Premio biennale per la critica e la filologia giunto alla sua XVI edizione.

“Questo importante riconoscimento serve a rendere onore e a ufficializzare ulteriormente qualcosa che tutti i cesenaticensi – e i tanti turisti – sanno ormai dal 1992: Cara Moretti è un punto di riferimento per la cultura della città e permette con il lavoro quotidiano di tenere vivo il ricordo di uno dei più grandi intellettuali che la storia di Cesenatico ricordi”, le parole del sindaco Matteo Gozzoli.