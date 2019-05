Cesenatico, 1000 Miglia e Nove Colli, weekend di sport

(Sesto Potere) – Cesenatico – 19 maggio 2019 – All’alba , sulle note dell’ inno di Mameli, lo spettacolo dei fuochi artificiali e poi il via alla gara ciclistica dei 12.000 concorrenti che hanno partecipato alla tradizionale Granfondo Internazionale Nove Colli di Cesenatico sulle strade della Romagna.

Un’evento sportivo che aveva visto l’anteprima , sempre a Cesenatico, il 16 maggio, della 1000 Miglia, la storica competizione automobilistica che coinvolge ogni anno centinaia di automobili d’epoca e di equipaggi provenienti da tutto il mondo, farà tappa .

“Non ringrazierò mai abbastanza chi da 49 anni ci regala una festa così bella e colorata: il G.C. Fausto Coppi e gli oltre 1.000 volontari, le forze dell’ordine e il personale medico-sanitario che garantisce la sicurezza di

tutti. Cicloturisti, appassionati, famiglie intere e tanti tifosi. A fare da cornice Cesenatico e tutto l’entroterra romagnolo, tutti pronti ad ospitare le migliaia di turisti che hanno invaso le nostre strutture alberghiere. Oggi

festeggiamo il nostro territorio che è stato pronto ad ospitare tutti e a tenere insieme sulle stesse strade cicloturisti, ultramaratoneti e randonner. Perché, in fondo, la NoveColli è passione e poesia, le espressioni migliori di un territorio”: ha commentato il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli.

Successo di pubblico anche per la 1000 Miglia, la carovana delle storiche automobili iscritte che dopo aver fatto tappa a Cesenatico, transitando nelle vie del centro storico, fino a

Sala da via Canale Bonificazione poi in via Campone Sala, in direzione Gambettola proseguirà per Senigallia, Fabriano e Assisi, fino a raggiungere la Capitale.

“Un’opportunità importante quindi per il nostro territorio – ha commentato il Sindaco Matteo Gozzoli – , una vera e propria vetrina per tutti i luoghi che fanno da cornice alla competizione, esaltandone le bellezze artistiche e le eccellenze enogastronomiche. Cesenatico entrando nel circuito della 1000 Miglia raggiunge un grande risultato; abbiamo, infatti, l’occasione unica di far conoscere a tutto il mondo il nostro porto leonardesco e in generale il territorio e le nostre tradizioni “.

Un evento che ha unito due grandi tradizioni italiane: l’automobilismo e il ciclismo.