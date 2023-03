(Sesto Potere) – Cesena – 15 marzo 2023 – Sabato 1 e domenica 2 aprile al campo Baseball di via Arzignano 181, di Villachiaviche, si disputerà il diciottesimo memorial “Alberto Tonelli”, torneo amatoriale di Softball Fast Pitch misto le cui squadre saranno composte da atleti uomini e donne provenienti da tutto il mondo: Cina, Repubblica Dominicana, Filippine, Cuba, USA, Ecuador.

Sin dagli esordi il torneo ha acquistato fama e prestigio a livello nazionale, attirando un maggior numero di iscrizioni, tanto che dopo le prime fortunate e partecipate edizioni gli organizzatori hanno ospitato fino a 12 squadre iscritte. Così il centro sportivo di Villachiaviche nel corso del primo fine settimana di aprile vivrà una due giorni di sport amatoriale che trascorrerà all’insegna dell’integrazione, del fair play, dell’amicizia e del divertimento.

Le squadre iscritte a questa edizione sono: Goonies Castelfranco Veneto, – detentori del titolo – Bastardi Vicenza, Elephast Cesena, Dominicans Cesena, Bears Bologna, Lizards Perugia, Talpe Roma, Soxmel Bologna, Gatti randagi Roma, Nutrie Parma, Oaks A1-A14, Cignali Roma.

Per l’occasione, grazie all’organizzazione di Elephas Cesena Baseball sostenuta dagli amici della vicina polisportiva Rumagna, il centro sportivo di Villachiaviche si trasformerà per ospitare 3 campi da softball per un totale di oltre 30 partite e oltre 150 presenze tra giocatori, spettatori e accompagnatori.

Il Memorial Tonelli però sarà anche divertimento. Per questa ragione nella serata di sabato 1° aprile, al Teatro Verdi, si terrà una serata di gala alla presenza di tutte le squadre.

Il torneo riprenderà il giorno successivo con la fase più “agonistica”, nel corso della quale si definiranno le squadre finaliste.

Quest’anno inoltre si rinnova l’area bimbi con iniziative per i più piccoli. Sul Diamante principale sarà allestita la caccia alle uova in pieno stile statunitense.

“Il memorial ‘Tonelli’ – commenta l’Assessore allo Sport Christian Castorri – è uno tra gli appuntamenti sportivi della nostra città a cui teniamo di più perché non solo accende i riflettori su una disciplina, il baseball, sempre più partecipata dai nostri giovani, ma richiama a Cesena, nei campi di Villachiaviche atleti provenienti da più parti d’Italia e del mondo. Lo sport passa da Villachiaviche: qui, proprio questo impianto sportivo, nell’ambito del percorso di Cesena Sport City, da giugno sarà interessato da lavori importanti di riqualificazione e ampliamento, che vedranno l’attuale presidio incorniciato da un parco di circa un ettaro”.

Guardando al prossimo futuro il centro polifunzionale di via Arzignano si presenta infatti come un parco pubblico sviluppato nel centro del quartiere Cervese Sud, e dunque della città.

Inserito nell’ambito del percorso “Cesena Sport City”, il polo di Villachiaviche sarà interessato da un intervento finanziato da 2,5 milioni di euro derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a cui si sommano circa 200 mila euro di “Italia City Branding”, relativi alla progettazione, e da 1,1 milioni di euro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, per un totale di 3,8 milioni di euro.