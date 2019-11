Cesena, mostra Centro cinema a Tolosa

(Sesto Potere) – Cesena – 28 novembre 2019 – Un fondo fotografico di quindici scatti è in partenza dal Centro Cinema di Cesena per approdare a Tolosa, in Francia. L’occasione è fornita dalla quindicesima edizione del Festival “Rencontres du cinéma italien” che quest’anno si svolge da domani 29 novembre fino al prossimo 8 dicembre.

Quella allestita dal Centro Cinema di Cesena è un vero e proprio omaggio al festival francese e ne racconta, attraverso i suoi scatti, le pellicole che hanno vinto le varie edizioni della kermesse nata nel 2005 con lo scopo di far conoscere oltralpe le migliori produzioni del cinema italiano contemporaneo. Quindici anni di vita celebrati, dunque, con 15 foto di 15 film.

“Un album fotografico per riassumere 15 anni di storia felice. È possibile che tra i molti film passati in questo quindicennio sullo schermo dell’ABC, ci siano titoli più significativi di quelli qui documentati (tutti comunque premiati dal pubblico, dalla giuria, dagli studenti), ma alla fine non è così importante – commenta Antonio Maraldi del Centro Cinema Città di Cesena – perché queste 15 fotografie si fanno testimoni collettive di un’esperienza che è cresciuta con gli anni e che è diventata un’importante vetrina francese per il cinema italiano contemporaneo. Le foto provengono dai fondi del Centro Cinema Città di Cesena”.

Tra i film esposti e documentati da alcuni dei migliori fotografi di scena delle ultime generazioni, il cui lavoro è raccolto nei fondi del Centro Cinema Città di Cesena, ci sono titoli degli ultimi anni come Dopo Mezzanotte dei Davide Ferrario (2005),L’inconnue de Giuseppe Tornatore (2007), ma anche Basilicata coast to coast di Rocco Papaleo (2010) o La mafia uccide solo d’estatedi Pif (2014).