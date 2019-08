Cesena, da Lattuca ad Andrea Lucchi incarico di nuovo dirigente

(Sesto Potere) – Cesena – 31 agosto 2019 – Andrea Lucchi, funzionario dell’Unione Valle del Savio con ruolo di Vice segretario e di responsabile del servizio Segretaria Generale, è il nuovo dirigente specialista responsabile del progetto di riorganizzazione delle funzioni di staff amministrativo per il Comune di Cesena e l’Unione Valle del Savio.

L’incarico, a tempo determinato, è stato conferito a Lucchi a seguito della pubblicazione di un avviso nel mese di aprile alla quale hanno proposto la propria candidatura 23 persone provenienti da diverse regioni d’Italia (Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte) con elevata professionalità.

Tra le candidature pervenute è stata svolta una pre-selezione, così come previsto dall’avviso, al fine di individuare le 10 figure in possesso di competenze allineate con quanto richiesto dal ruolo sulla base dei seguenti criteri: esperienza in processi di cambiamento organizzativo con particolare riferimento alle gestioni associate di servizi; esperienza in ruoli apicali nell’ambito di strutture di staff amministrativo (segreteria, Gare e contratti, patrimonio, anticorruzione, trasparenza, privacy); competenze specialistiche nelle materie oggetto dall’avviso comprovate da specifici titoli di studio o formazione.

Il 25 luglio scorso la commissione, composta da Stefania Tagliabue, dirigente del settore Personale ed organizzazione del comune di Cesena, e dai componenti esperti Marco Mordenti, segretario generale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna, e Luciano Gallo, avvocato libero professionista, consulente Anci nazionale, ha proceduto allo svolgimento dei colloqui con i 10 pre-selezionati, individuando tre candidati da sottoporre al Sindaco Enzo Lattuca per la scelta della figura professionale da incaricare.

Andrea Lucchi prenderà servizio il 2 settembre e si occuperà della riorganizzazione, in termini di razionalizzazione e integrazione, dei processi di gestione delle funzioni amministrative del Comune di Cesena e dell’Unione Valle del Savio anche in riferimento alla internalizzazione della gestione del Patrimonio immobiliare del Comune di Cesena, in una logica di valorizzazione dello stesso.