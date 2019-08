‘Cervia Sapore di Sale’ torna dal 5 all’8 settembre

(Sesto Potere) – Cervia – 11 agosto 2019 – Torna come ogni anno: “Cervia Sapore di Sale”, la festa tutta dedicata al sale di Cervia. Una festa in cui i grandi protagonisti sono sale, tradizione e gastronomia. L’arrivo del sale prodotto nella salina Camillone è come sempre il momento clou della festa ma l’edizione 2019 presenta anche tante novità.

Giovedì 5 settembre

Partenza col Trenino dalla Torre San Michele alle ore 16.00 alla volta del Centro Visite Salina di Cervia per vivere l’esperienza Salina da Mangiare. Una opportunità interessante e gustosa per conoscere peculiarità di prodotti tipici al Sale Dolce di Cervia dal racconto dei produttori e al tempo stesso godere del paesaggio magico delle saline in una escursione in barca. Al ritorno le degustazioni alla Torre San Michele dalle 17.30 alle 19.30, potranno soddisfare la voglia di sperimentare i sapori. I posti sono limitati ed occorre la prenotazione allo 0544.973040.

In Piazzale dei Salinari ore 18.00 Sicilia e Toscana in tavola propone la presentazione e degustazione del Panino col lampredotto curato dal trippaio-chef Luca Cai e del Quinto Quarto di tonno. Alle 18.30 sulla Banchina del porto canale davanti al Magazzino del Sale Torre lo Chef Gregorio Grippo, del ristorante La Buca di Stefano Bartolini, presenta il Mare in un Panino 2019

Alle 19.00 sul Porto Canale e sul Piazzale dei Salinari partirà ufficialmente la Festa col taglio del nastro del sindaco Massimo Medri dalla barca storica Tre Fratelli. A seguire alle Officine del Sale (ore 20.00) si terrà la Cena Inaugurale a cura di Slow Food Ravenna sezione Cervia, con le straordinarie preparazioni dello chef Gianluca Gorini e del suo staff, dell’omonimo ristorante “Da Gorini” di San Piero in Bagno. Prenotazione

obbligatoria, massimo 50 coperti, € 65,00 a persona.

(per i soci Slow Food e Ais € 60,00. Prenotazione 0544 976565 – 393 8241077)

Venerdì 6 settembre

Al Magazzino del Sale Torre Ore 11.00, Dall’Adriatico al Tirreno, dal Canale di Sicilia al Mare Interno di Gozo. Le città del sale si incontrano a Cervia per sollecitare una nuova attenzione alle saline d’Europa e del Mediterraneo con l’obiettivo di costituire l’ Associazione delle Città del Sale.

La tutela di questo patrimonio è la strada maestra per la salvaguardia ambientale, economica e culturale di questi luoghi, che sono anche apprezzatissimi itinerari naturalistici e turistici.

Ne parlano: il Sindaco di Cervia e i rappresentanti delle saline di Aigues-Mortes (Camargue, Francia), Cervia, Comacchio, Gozo (Malta), Margherita di Savoia, Ston (Dubrovnik, Croazia) e Trapani. Intervengono: Massimo Medri, Sindaco di Cervia,Paolo De Castro europarlamentare, responsabile Gruppo S&D Commissione agricoltura del Parlamento europeo; Girolamo Turano, assessore attività produttive Regione Sicilia; Andrea Corsini, assessore al turismo Regione Emilia-Romagna; Rosalia D’Alì, assessore al turismo del Comune di Trapani

Sabato 7 settembre

Al Magazzino del Sale Torre alle 10.30-13 la XXV Edizione del Premio Cervia Ambiente con la premiazione di Sabrina Giannini, giornalista e autrice di inchieste dal 1996, per 20 anni con Report e dal 2016 con la trasmissione “Indovina chi viene a cena”, la prima e unica trasmissione italiana che si occupa esclusivamente di ambiente, alimentazione e sostenibilità. Come giornalista ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti per il suo impegno in prima linea, per la sua costante opera di divulgazione e per l’attenzione alla salute del Pianeta e alle tematiche relative alle pressioni antropiche che interagiscono in campo ambientale. Consegna del Riconoscimento Cervia Ambiente 2019 per David Monacchi. Artista interdisciplinare, compositore e ingegnere del suono, conduce una

ricerca di lungo termine sul patrimonio dei suoni delle foreste primarie equatoriali più remote e ancora incontaminate del pianeta. Con il progetto Fragments of Extinction ha sviluppato un approccio di divulgazione scientifica e artistica basato su registrazioni 3D ad altissima definizione per creare consapevolezza sulla crisi globale della biodiversità. È titolare del brevetto internazionale Eco-acoustic Theatre per la fruizione immersiva degli ecosistemi sonori naturali. Intervengono Attilio Rinaldi, presidente della Fondazione Ricerche Marine-Cervia Ambiente e il giornalista e scrittore Salvatore Giannella. Consegneranno premio e riconoscimento il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore all’ambiente della Regione Emilia-Romagna Paola Gazzolo.

Sempre sabato al Magazzino del Sale Torre alle 18.00 La Giardiniera di Morgan incontra il Pesce. La squisita giardiniera al sale dolce di Cervia si abbina a salumi, bolliti, ma l’accostamento con il pesce è straordinario. Idee e segreti vengono svelati in questo incontro, per gli abbinamenti perfetti con le verdure croccanti. Intervengono Giuseppe Pomicetti, Presidente Parco della Salina di Cervia; Gabriele Armuzzi, Vice Sindaco con delega alla Salina; Morgan Pasqual, titolare dell’azienda vicentina. Conduce Letizia Magnani. Seguirà la degustazione dei prodotti.

Domenica 8 settembre

Alle Officine del Sale nel Teatro del Musa alle 18.30 La Biodiversità secondo Slow Food. Intervengono Paola Barbeito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità e coordinatrice internazionale di Slow Fish; Stefano Tellarini tecnico d’agricoltura biologica, esperto di vecchie varietà; Roberto Giorgetti, contadino custode; ARVAR:

pollo romagnolo e suino di razza mora romagnola. Modera Mauro Zanarini Slow Food Ravenna.

Alle 20.30 Officine del Sale, Cena di chiusura con lo Chef olandese Frank Scheper del Ristorante e Bar “Fyrre” di Amsterdam e la partecipazione dello staff di Officine del Sale. In collaborazione con “Proeven van Italië” e “Maestro Events” (Prenotazione 0544 976565 – 393 8241077)

Il programma si completa con tanti stand e chioschi e una ricca offerta gastronomica e di street food di qualità, stand espositivi di prodotti del territorio, laboratori fra i quali quelli dedicati ai bambini (piadina e pasta fresca), mostre e infine escursioni in salina a cura di Atlantide e del gruppo culturale Civiltà Salinara

Sui cuscini Sapore di Sale, piacevoli aperitivi nei bar ristorantini affacciati sul Porto Canale. Infine Borgomarina vetrina di Romagna con il tradizionale mercato tutte le sere dal giovedì alla domenica e il Percorso del sale con menù a tema nei ristoranti di Cervia in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti.

Sapore di Sale gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna ed è inserito nel cartellone “Via Emilia Food Valley”.

Info, www.cerviasaporedisale.it ; www.turismo.comunecervia.it