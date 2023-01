(Sesto Potere) – Forlì – 31 gennaio 2023 – Venerdì 13 gennaio l’Associazione Dino Amadori Ets è stata presentata a Cervia, in occasione di una serata organizzata da “Officine del Sale” di Enrico ed Alessandro Fanelli.

“E’ stata una serata tra amici per una “cena a 4 mani dalla Romagna alla Sicilia” a cura degli chefs Vanessa Licciardello e Massimiliano Sala a sostegno dell’Associazione Dino Amadori. La location è ospitata in storici locali a Cervia che hanno oggi nuova vita grazie all’idea e intraprendenza dei fratelli Fanelli. È stato un piacevole momento di condivisione ed occasione di riflessione sulla vita del Prof. Amadori parlando dei sorprendenti traguardi da lui raggiunti e che ancora persegue in particolare con la nascita della “rete oncologica romagnola” evoluta oggi in rete “oncologica regionale” in cui il “suo” IRST è capofila e cuore pulsante”: spiega il presidente dell’Associazione Dino Amadori Ets, Giovanni Amadori.

Nel corso dell’incontro è stata presentata l’Associazione ripercorrendo la strada sino ad oggi tracciata con iniziative a sostegno di Istituti di ricerca e volontariato quali Loto Onlus per la ricerca contro i Tumori Ginecologici, presente su tutto il territorio nazionale, e l’IRST IRCCS Dino Amadori, e IOR. L’ultimo evento è quello del 28 novembre 2022, organizzato in sinergia con AVIS Forlì , per AVIS, presso il Circolo Aurora in palazzo Albicini.

“Ci siamo soffermati anche sui nostri prossimi progetti già “in cantiere” che vedranno luce nel corso del 2023. Abbiamo proiettato il trailer di presentazione del docu/film sulla vita di mio padre, prodotto da Horizon Srl con la regia del Regista RAI, Roberto Vecchi ed ha il titolo provvisorio: “Dino Amadori – Una vita contro il Male che Nessuno Nomina”. Il Trailer è stato girato nello studio del Prof. Amadori, in IRST IRCCS- Dino Amadori e raccoglie le testimonianze del Dott. Mattia Altini cresciuto professionalmente con mio padre (oggi nominato direttore dell’Assistenza ospedaliera della Regione Emilia Romagna), della Dott.ssa Monica Fantini, ideatrice del Festival del Buon Vivere di Forlì (sin dalla nascita un festival sostenuto dal Prof. Amadori) e con la testimonianza del sottoscritto (avvocato Giovanni Amadori)”: ha aggiunto Giovanni Amadori.

“Il documentario (siamo tutti volontari in questo progetto!) è nato da un’idea di Horizon Srl (una casa di produzione creativa e video agency che da quasi 15 anni opera nel settore cinematografico, pubblicitario e della comunicazione industriale) in sinergia con l’Associazione Dino Amadori ETS (Presidente avv. Giovanni Amadori) e con i figli del Prof. Dino Amadori (Andrea, Giovanni e Marta). Con il docu/film vogliamo far emergere tutti gli aspetti che hanno contraddistinto la figura di mio padre nel territorio romagnolo, italiano ed internazionale come anche quello di sensibilizzare il pubblico sul tema della ricerca scientifica, del volontariato e dell’indissolubile e necessario rapporto empatico tra medico e paziente, oppure con la nascita della “Associazione Vittorio Tison” per un progetto per il controllo del cancro a Mwanza, in Tanzania“: ha spiegato Giovanni Amadori.

“I proventi derivanti dalla distribuzione del documentario su tutto il territorio nazionale, saranno interamente devoluti ad associazioni ed enti di ricerca che verranno individuati dall’Associazione Dino Amadori ETS. Vada inoltre il nostro ringraziamento ad Alessandro ed Enrico Fanelli per l’iniziativa da loro fortemente voluta, da sempre sostenitori della nostra mission. Una iniziativa quella di venerdì scorso che ha portato una generosa somma a favore della Associazione Dino Amadori Ets che sarà utilizzata per realizzare il nostro prossimo progetto già in fase di realizzazione per la prossima primavera”: conclude il Presidente della Associazione Dino Amadori Ets Giovanni Amadori.

(nella foto in alto da sinistra Giovanni Amadori, la chef Vanessa Licciardello, Alessandro Fanelli e Andrea Amadori).