Castrocaro, presentato il primo sistema turistico interregionale Romagna – Toscana

(Sesto Potere) – Castrocaro – 27 luglio 2020 – Ieri nel tardo pomeriggio, in occasione della Conferenza dei sindaci dei Comuni della Romagna Toscana, è stato presentato a Castrocaro Terme e Terra del Sole il primo sistema turistico interregionale che ha preso origine nel protocollo d’intesa sottoscritto nell’ultimo triennio dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana.

La Romagna Toscana, terra di racconti, è un’antica regione Italiana che oggi grazie all’impegno dei territori si riappropria del suo valore storico con i suoi cammini, i beni culturali, la gastronomia e le sue acque termali.

E’ un luogo che unisce in un nuovo sistema Via Emilia ed Appennini, abbracciando 12 Comuni della Romagna e 3 della Toscana: Castrocaro Terme e Terra del Sole , Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Galeata, Santa Sofia, Modigliana, Tredozio, Bagno di Romagna, Sarsina, Verghereto, Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.

Un prodotto costituito per la prima volta da due Regioni, Emilia-Romagna e Toscana, dopo aver sottoscritto per tre volte il protocollo d’intesa volto a condividere politiche turistiche per questo territorio.

“Ora è giunto il momento di fare l’ultimo passo; non siamo più spettatori di un bellissimo sogno, la Romagna – Toscana da oggi non è solo un confine geografico ma un prodotto turistico in grande crescita, e per questo è arrivato il momento di sentirci tutti cittadini della Romagna-Toscana.”: ha dichiarato Liviana Zanetti, presidente dell’associazione Romagna – Toscana.

Ed anche la Presidente uscente, l’attuale sindaco di Castrocaro, Marianna Tonellato, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Non siamo più in fanalino di coda della Regione in ambito turistico: da oggi abbiamo tutti gli elementi per presentarci al mercato turistico con un prodotto di grande appeal, soprattutto all’indomani dell’emergenza Covid: aria aperta, trekking e bike, natura, enogastromia, storia e cultura sono i nostri asset principali. Non siamo in concorrenza con la riviera ma complementari: arricchiamo l’offerta con qualcosa che mancava, l’Appennino tosco Romagnolo, per turisti nazionali ma anche esteri”.

Marianna Tonellato

“Il brand Romagna Toscana è di forte richiamo, è già iniziata la campagna pubblicitaria in tutto il territorio nazionale e siamo pronti anche per le fiere turistiche dell’autunno / inverno. Noi 15 amministratori (i sindaci dei Comuni della Romagna Toscana) ci abbiamo creduto e abbiamo predisposto tutto, ora compete ai cittadini, operatori turistici ed imprenditori credere che si possa aumentare il benessere economico del nostro territorio con il turismo. Il turismo è un punto del Pil essenziale: pubblico e privato ora devono marciare insieme compatti. Servono investimenti per aumentare l’offerta ospitale ed i servizi. Non ci manca nulla, dobbiamo avere solo lungimiranza”: ha concluso Marianna Tonellato.

Info: https://www.romagnatoscanaturismo.it/