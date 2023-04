(Sesto Potere) – Grizzana Morandi – 26 aprile 2023 – Ci sono anche Grizzana Morandi (foto a lato) e Camugnano nell’elenco dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”.

La Regione Emilia-Romagna con la Delibera n. 283 del 28 febbraio 2023 ha portato a termine la prima campagna di “Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità”.

Grizzana Morandi ha ottenuto il riconoscimento per la Casa Museo Giorgio Morandi (foto in alto) e la Rocchetta Mattei; Camugnano, invece, per il Palazzo Comelli che si trova in località Ca’ Melati.

Le strutture che hanno ottenuto il marchio hanno risposto ai requisiti minimi obbligatori stabiliti dalla legge. Ovvero: rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio di chiara fama che, nella sua dimensione pubblica o privata, ha abitato, svolto la propria attività o, in casi speciali, ha condotto la propria formazione specialistica nella struttura; svolgere attività volte alla conoscenza dell’opera e del personaggio a cui la struttura è intitolata; aprire al pubblico per almeno 60 giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento; dimostrare la gestione economica e finanziaria mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.