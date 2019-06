Campionato Under 21: eventi in 8 città dell’E-R

(Sesto Potere) – Bologna – 14 giugno 2019 – Quando il grande calcio incontra lo spettacolo e la cultura e si trasforma in una festa per tutti in 8 città dell’ Emilia-Romagna. L ‘ apertura a Bologna, una delle città che ospiteranno l’edizione 2019 del Campionato Europeo UEFA Under-21.

Nella suggestiva cornice di Piazza Maggiore oggi, venerdì 14 giugno, alle 21.30, Federico Buffa metterà in scena “Italia Mundial”, lo spettacolo – del tutto gratuito – che darà il via al programma di “La Regione scende in campo”, un ricco calendario di eventi che dal 14 al 24 giugno coinvolgerà ben otto città emiliano-romagnole.

Tra i protagonisti dell’apertura bolognese anche l’ex difensore del Milan e della Nazionale, oggi dirigente sportivo, allenatore e commentatore televisivo, Billy Costacurta, il giornalista Matteo Marani, ma anche i piccoli, grandi campioni del Torneo Fan Experience Uefa Under 21, premiati sul Crescentone.

Tante iniziative che avranno come cornice anche lo spazio antistante Palazzo Re Enzo, con una giornata tutta all’insegna dell’animazione e del divertimento, e – giovedì 20 giugno – il Teatro delle Celebrazioni, protagonista ancora Federico Buffa con lo spettacolo “Esta noche juega El Trinche”. Una rappresentazione originale, per la prima volta in scena.

La Regione insieme ai Comuni ha scelto di accompagnare la 22^ edizione del Campionato Europeo UEFA Under-21 – che si svolgerà in Italia, tra Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, oltre che nella Repubblica di San Marino dal 16 al 30 giugno – con un cartellone di appuntamenti che coinvolgerà Bologna, Cesena e Reggio Emilia (città anche sedi delle partite), Modena, Ravenna, Piacenza, Sassuolo e Cattolica.

Tutti eventi gratuiti e aperti al pubblico grazie a un vero e proprio tour itinerante che animerà piazze e teatri, permettendo al gioco più bello del mondo di uscire dagli stadi e diventare occasione di incontro, condivisione, divertimento.

E il calcio può diventare anche fonte di ispirazione artistica. Lo confermano le tante opere di artisti famosi che hanno voluto reinterpretare questo sport. Sessanta di queste saranno esposte a Reggio Emilia dal 19 giugno all’8 settembre ai Chiostri di San Domenico nella mostra “L’arte del gol. Pittura, scultura, fotografia e il gioco più bello del mondo”, promossa dalla Regione Emilia-Romagna e realizzata in collaborazione con Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani.

Solo uno dei tanti appuntamenti che dal 14 al 24 giugno arricchiranno il cartellone de “La Regione scende in campo”. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: undici eventi,decine di ospiti nelle piazze e nei teatri di Modena il 15 giugno, Ravenna il 16 e il 19, Reggio Emilia il 18. E poi ancora Cesena il 19, Sassuolo il 20, Piacenza il 21 e il 22, Cattolica il 24.

Tanti i protagonisti: da Javier Zanetti ad Arrigo Sacchi, da Paolo Condò a Riccardo Cucchi, passando per Gianluca Zambrotta, Giovanni Carnevali e Martina Colombari, Antonio Cabrini, Ivan Zaytsev, Gianni De Biasi, Roberto Brunamonti. E ancora – oltre a quelle di Buffa (che porterà “Esta noche juega El Trinche” anche a Piacenza il 22 e a Cattolica il 24 giugno), le storie sul calcio di Gianfelice Facchetti con “Eravamo quasi in cielo” (il 19 giugno al Porto Antico di Ravenna) e sull’atletica leggera di Lisa Capaccioli con il suo “Ondina Valla, oltre ogni ostacolo” (il 20 giugno alla Palazzina Ducale di Casiglia a Sassuolo; in scena, Lorenza Fantoni). Un testo, il primo, che rievoca la vittoria della squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia nel Campionato di Guerra nel 1943-44 contro il Torino di Valentino Mazzola. Mentre il secondo narra la straordinaria vicenda, ancora poco conosciuta, dell’atleta bolognese, prima donna che vinse l’oro olimpico: erano i Giochi di Berlino del 1936 e trionfò negli 80 metri a ostacoli.