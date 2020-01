Boom di votanti in Emilia-Romagna

(Sesto Potere) – Bologna – 26 gennaio 2020 – Alle 19 hanno votato il 35,52% in Calabria e il 58,97% degli aventi diritto In Emilia-Romagna. Alla stessa ora nella precedente tornata si erano recati alle urne rispettivamente il 34,80% e il 31,03%.

In Emilia-Romagna, in particolare si registra un’affluenza altissima – nel novembre del 2014 si era recato alle urne appena il 37% (il 44% in Calabria) – segno che c’è attesa per il risultato finale. Peserà sulla vittoria finale il ricorso al voto disgiunto.

La consultazione riveste un’importanza fondamentale anche per quello che riguarda il quadro politico nazionale.

Alle 19 record di votanti a Bologna (il 61,88%) seguita da Ravenna (60,67% ) e da Modena (59,89%). Minor afflusso a Piacenza (54,38%). A Bologna, in particolare, dove votano (compresa la provincia) 800mila persone, il voto è molto “sentito” e soltanto negli ultimi 15 giorni sono state rinnovate ben 8mila tessere elettorali.

Qui la tabella:

Comuni % ore 12 Prec. % ore 19 Prec. % ore 23 Prec.

EMILIA-ROMAGNA 328 su 328 23,44 10,77 58,82 30,89 – – BOLOGNA 55 su 55 24,97 12,14 61,88 33,38 – – FERRARA 21 su 21 23,63 11,58 57,94 31,60 – – FORLI’-CESENA 30 su 30 23,55 10,09 59,38 30,02 – – MODENA 47 su 47 23,96 11,02 59,89 32,03 – – PARMA 44 su 44 21,98 9,69 55,12 27,49 – – PIACENZA 46 su 46 22,55 10,65 54,38 29,96 – – RAVENNA 18 su 18 23,67 11,23 60,67 33,25 – – REGGIO NELL’ EMILIA 42 su 42 23,54 10,33 58,83 29,34 – – RIMINI 25 su 25 19,86 7,78 54,55 26,25 – –

Alle ore 12 , in Emilia-Romagna aveva votato il 23,44% degli aventi diritto, dato in aumento, rispetto al 10,77% della precedente consultazione. Alla stessa ora, in Calabria, ha votato il 10,48% contro il 8,85% precedente.

Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 23 subito dopo la comunicazione degli exit poll. A seguire le prime proiezioni sui voti presi dai candidati alla presidenza della Regione. Nel cuore della notte i voti alle coalizioni ed alle singole liste.