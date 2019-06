Bonaccini firma a Torino ‘piano d’azione’ contro lo smog nel bacino padano

(Sesto Potere) – Torino – 8 giugno 2019 – Insieme contro lo smog che attanaglia le città e spesso rende l’aria irrespirabile con conseguenze gravi per la salute dei cittadini. Il 4 giugno a Torino, nel corso dell’appuntamento “Clean Air Dialogue”, Governo e Regioni hanno firmato un Piano d’azione che ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria in tutt’Italia e di promuovere un dialogo e un confronto attivo sul tema con l’Unione europea.

Con risorse pari a 400 milioni di euro l’anno, per il prossimo triennio 2019-2021 sarà finanziato un Programma nazionale di contenimento dell’inquinamento atmosferico e saranno realizzati interventi per la razionalizzazione dei sussidi ambientalmente dannosi, per abbattere le emissioni di ammoniaca e limitare l’abbruciamento di residui vegetali in agricoltura. Capitolo importante la promozione della mobilità sostenibile, attraverso sei azioni che prevedono anche incentivi alla mobilità attiva e alla micro-mobilità elettrica. Allo stesso modo saranno incentivati impianti di riscaldamento eco-sostenibili nelle abitazioni e programmi per la chiusura o la trasformazione degli impianti alimentati a carbone.

Il documento è stato sottoscritto dal presidente del Consiglio, dal ministro all’Ambiente e dagli altri ministri competenti, dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Bonaccini, in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, intervenuto, insieme all’assessore regionale all’Ambiente ai lavori della giornata. Presente il commissario europeo all’Ambiente.

Il Piano d’azione siglato a Torino prevede un investimento di 180 milioni l’anno di fondi nazionali per il prossimo triennio per l’Emilia-Romagna e le Regioni del bacino padano (Veneto, Piemonte e Lombardia) e ha alle spalle un lavoro condiviso fra Governo, sei ministeri (Ambiente, Economia, Sviluppo economico, Infrastrutture e Trasporti, Politiche agricole e Salute), Regioni e Province autonome e contiene misure relative ai tre settori che più di tutti sono causa degli alti livelli di inquinamento: trasporti, agricoltura e riscaldamento domestico a biomassa.

Settori che hanno visto l’Emilia-Romagna al lavoro in questi anni con una serie di misure, quali quelle per la mobilità sostenibile – rinnovo dell’intero parco rotabile in corso, bus gratis a chi ha l’abbonamento al servizio ferroviario regionale, l’ecobonusda 191 euro per chi acquista l’auto ibrida, pari al costo del bollo, il rinnovo dei bus con il passaggio a mezzi a basso impatto ambientale, i contributi regionali per la rottamazione dei veicoli commerciali e di

privati più inquinanti e l’acquisto di mezzi non inquinanti (fino a 10mila euro per quelli commerciali e fino a 3mila euro per quelli di privati, fino a Euro4), 1.500 colonnine per la ricarica delle auto elettriche, 135 chilometri di nuove piste ciclabili. Ancora: i 14 milioni di euro dal Piano di sviluppo rurale per ridurre le emissioni di ammoniaca derivanti dalle attività zootecniche e i 2 milioni di euro dall’Accordo di bacino padano per migliorare le tecniche di applicazione dei fertilizzanti.

Le richieste delle Regioni

A sostegno di questo sforzo comune, le Regioni hanno indirizzato all’Ue otto richieste concrete per accelerare il processo di miglioramento, a partire dalla redistribuzione delle risorse europee per aree specifiche e in modo proporzionale rispetto ai costi da affrontare per il risanamento della qualità dell’aria, questione cruciale proprio per il Bacino padano. E poi la definizione di obiettivi prioritari su cui indirizzare i contributi, quali la riduzione delle emissioni di particolato, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e solfati. E ancora la definizione chiara dei tempi per il raggiungimento dei valori limite che tenga conto delle diverse condizioni orografiche e meteoclimatiche dei territori e, in ragione di questa considerazione, l’approvazione di uno schema di riduzione progressiva basato su parametri in grado di misurare lo “sforzo nel tempo” richiesto, oltre a una valutazione di fattibilità e di impatto complessivo che preceda l’introduzione di nuovi limiti più restrittivi. Altre richieste riguardano le direttive Nitrati con la richiesta di agire sul ciclo dell’azoto, l’anticipazione a prima del 2022 di quella per gli apparecchi di combustione biomasse(Ecodesgin) e misure per rendere più efficace la direttiva sulle infrastrutture per carburanti alternativi (Dafi).