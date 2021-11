(Sesto Potere) – Bologna – 11 novembre 2021 – In Emilia Romagna, Triveneto, Lombardia, Toscana, Piemonte e Marche la solidarietà passa (anche) al bar: si chiama “Un caffè sospeso per la ricerca” ed è un’iniziativa lanciata da Essse Caffè – storica torrefazione bolognese, fortemente glocal – a sostegno del progetto dedicato all’oncologia femminile “Pink is good” di Fondazione Umberto Veronesi.

Fino al 25 novembre, nei bar aderenti, chi vorrà potrà donare l’equivalente di un caffè alla ricerca scientifica, proprio come si fa con il caffè “sospeso” della tradizione napoletana: una pratica – sociale e solidale – nata nella città partenopea, dove ancora oggi accade spesso che chi va al bar per una consumazione paghi un caffè in più, lasciandolo così in “sospeso” e a disposizione di qualcuno che non può permetterselo.

Da questa generosa tradizione prende il nome l’iniziativa; il ricavato di “Un caffè sospeso per la ricerca” permetterà di contribuire al finanziamento del lavoro di eccellenti ricercatori quotidianamente impegnati nella lotta contro i tumori tipicamente femminili, ossia al seno, utero e ovaio. Il Cliente che donerà il caffè riceverà un gettone in plastica, brandizzato per l’iniziativa, della stessa misura di una moneta da un euro, perfetta da utilizzare per il carrello del supermercato. Un modo per farsi portavoce – ognuno nel proprio quotidiano – del sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza, ma non solo: ad ogni gettone donato corrisponde un caffè lasciato da un Cliente e questo permetterà un conteggio trasparente e preciso delle donazioni.

“Pink is good” è un progetto che nasce dall’impegno decennale di Fondazione Umberto Veronesi e si pone due grandi obiettivi: educare alla prevenzione e finanziare il lavoro quotidiano di medici e ricercatori. Ogni anno in Italia oltre 55.000 donne si ammalano di tumore al seno, ma la ricerca scientifica ha compiuto passi da gigante: oggi, infatti, se il tumore è diagnosticato in fase iniziale le possibilità di guarire superano il 90%.

Questa è solo una delle tante iniziative solidali di Essse Caffè per Fondazione Umberto Veronesi: anche quest’anno torna l’edizione limitata di tazzine brandizzate con il logo “Pink is good”, il cui ricavato andrà ancora una volta alle attività di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi. Una tazzina perfetta per il caffè, acquistabile nei bar che espongono la confezione regalo, insieme all’elegante latta che contiene la miscela macinata per moka di Essse Caffè. Una tazzina dalla ceramica spessa, con diametro ideale per sorseggiare e annusare un buon espresso: idea originale, bella, utile e solidale, da regalare per il prossimo Natale.

Essse Caffè: l’Azienda

Francesco Segafredo fonda Essse Caffè nel 1979, forte dell’esperienza di famiglia nel campo della torrefazione. Il nome contiene già, in nuce, il “cuore” dell’Azienda: le tre “S” sono acronimo di Scienza, Sapienza, Specializzazione, valori che riassumono la filosofia aziendale, basata sull’esperienza ma orientata all’innovazione. Tra le peculiarità di Essse Caffè, la capacità di offrire – lato B2B e B2C – miscele sempre costanti, dal risultato perfetto, ricercando continuamente la migliore qualità organolettica.

Il settore Ricerca e sviluppo, punto di forza di Essse Caffè, è scientificamente completato dalle collaborazioni universitarie – con le Facoltà di Agraria delle Università di Bologna, Cesena e Foggia. Grazie a questi aspetti in oltre quarant’anni di attività Essse Caffè ha acquisito una posizione di primaria autorevolezza nel proprio settore, con conoscenze che spaziano dal caffè crudo a quello in tazzina, dalla torrefazione al confezionamento, dalle attrezzature professionali all’estrazione del caffè espresso. Oggi Essse Caffè è un marchio di successo, noto in Italia e in espansione all’estero, garanzia di un caffè di eccellenza. Obiettivo, quello di sempre: garantire un prodotto di massima qualità, tutti i giorni, tutto l’anno.

I bar di Bologna che hanno aderito all’iniziativa

I locali aderenti a Bologna sono tantissimi e in crescente numero ed espongono la vetrofania con relativo box dei gettoni “Un caffè sospeso per la ricerca”. L’elenco degli aderenti fino ad oggi è:

