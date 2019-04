Bologna, evento nazionale per presentare la Ciclovia del Sole

(Sesto Potere) – Bologna – 25 aprile 2019 – Un appuntamento nazionale, a Bologna, per presentare la Ciclovia del Sole, un incontro pubblico che sarà anche l’occasione per ragionare su una strategia integrata per il cicloturismo in Italia. L’evento organizzato dalla Città metropolitana di Bologna in collaborazione con Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana, è in programma lunedì 6 maggio alle ore 15 alla Cineteca di Bologna (Piazzetta Pier Paolo Pasolini).

Per gli amanti delle due ruote l’appuntamento è alle ore 14 alla Velostazione (via Indipendenza 71/z) da dove un gruppo di ciclisti, grazie alla pedalata organizzata in collaborazione con Fiab, partirà per raggiungere la sede dell’incontro.

Alle ore 15.30 apriranno i lavori gli interventi istituzionali del sindaco metropolitano Virginio Merola, del consigliere delegato alla Mobilità sostenibile Marco Monesi, dell’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini e del sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Michele Dell’Orco (in attesa di conferma).

Si passerà poi ad un’analisi delle Ciclovie nel contesto nazionale ed europeo con gli interventi di Alessandro Meggiato (Regione Emilia-Romagna) su “Sole e VenTo: due ciclovie a confronto”; Paolo Pileri (Politecnico di Milano) con “Il progetto della Ciclovia VenTo”; Giulio Senes (Associazione Europea Greenway) “Itinerari verdi e ciclovie in Europa”; Daniele Cuizzi (Consorzio Oltrepò Mantovano, Progetto MEDCYCLETOUR) “Gestione e governance di una ciclovia europea”.

Alle 17 si entrerà poi nel vivo affrontando i diversi aspetti della Ciclovia del Sole da quelli legati alla Mobilità a quelli di promozione e sviluppo dei territori, con gli interventi dei tecnici della Città metropolitana di Bologna Alessandro Delpiano e Giovanna Trombetti e di Giovanni Cafiero (Telos) che per la Città metropolitana ha seguito il piano di promozione.

I lavori si concluderanno con un confronto sul ruolo della Ciclovia del Sole tra mobilità sostenibile, bike economy e protagonismo dei territori affidato a Paolo Gandolfi (relatore della legge sulla mobilità ciclistica), Anna Donati (A Mo Do), Antonio Dalla Venezia (Fiab), Federico del Prete (Legambici) e Patrik Romano (Bologna Welcome) e ai rappresentanti delle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana.

Saranno poi consegnati gli attestati ai “Pionieri della Ciclovia” e dopo una pausa buffet, dalle 20 “Ciak si giro!” la proiezione di alcuni filmati, organizzata dalla Fondazione Cineteca, che hanno come protagonista la bicicletta: dal primo film sul ciclismo dei Fratelli Lumière a quello sul Primo giro ciclistico d’Italia del 1909, dal Totò ciclista sulle due torri alla puntata del Processo alla tappa con Zavoli e Pier Paolo Pasolini.