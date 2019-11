Bologna, domani 3° bilancio sociale Aiop Emilia Romagna

(Sesto Potere) – Bologna – 19 novembre 2019 – Per il terzo anno, mercoledì 20 novembre 2019 a Bologna, nella sede Nomisma, si presenta il Bilancio Sociale Aiop-L’Associazione Italiana Ospedalità Privata dell’ Emilia Romagna. Uno studio di rendicontazione, aperto e condiviso con stakeholders e istituzioni, che mette a fuoco le prestazioni economiche, sociali ed ambientali raggiunte dai 44 ospedali privati nel 2018 con una ricaduta positiva per la crescita economica a livello nazionale.

Come per le precedenti edizioni, anche il 3°Bilancio Sociale è curato sotto il profilo metodologico e scientifico dagli esperti Nomisma che all’iniziativa illustreranno i risultati e pertanto gli obiettivi raggiunti. Aprirà i lavori il presidente AIOP Emilia Romagna e vicepresidente AIOP Nazionale Bruno Biagi: “Il 3°Bilancio Sociale conferma il ruolo fondamentale degli ospedali privati nella costruzione e miglioramento del sistema sanitario regionale. Le strutture AIOP, attraverso un’offerta di prestazioni di qualità, contribuiscono all’aumento dei livelli di salute, della produttività e dell’occupazione ponendosi come motore di sviluppo per la nostra regione. L’Emilia Romagna rappresenta già un’eccellenza sanitaria a livello nazionale, ma altre sfide per il futuro rimangono importanti e necessarie”.

La riabilitazione rappresenta oggi uno degli ambiti di forte specializzazione del comparto privato emiliano-romagnolo. Per questo le attività e le sfide riabilitative saranno il tema dell’approfondimento del 3° Bilancio AIOP. Sul presente e sulle prospettive future si confronteranno esperti dell’Università di Bologna, dell’Istituto Ortopedico

Rizzoli e della stessa Associazione dell’Ospedalità Privata regionale.

“Gli investimenti nella fase acuta non bastano per la salute delle persone se poi non viene garantito un intervento riabilitativo competente e immediato” – commenta Averardo Orta Vice Presidente regionale di AIOP ER. “In tutto il mondo la riabilitazione è il settore in cui si sta investendo di più, per due ragioni. Il motivo più importante è che l’intervento riabilitativo riduce la disabilità cronica e permette di recuperare l’autonomia anche dopo aver subito un grave trauma. La seconda è l’abbattimento significativo dei costi sociali. Proveremo durante l’incontro del 20 novembre a farne comprendere le potenzialità ai massimi esponenti della Politica regionale” – conclude Orta.

Alla presentazione del Bilancio Sociale interverranno il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la Sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zampa.