Bertinoro, il nuovo assessore a Cultura e Politiche educative è Sara Londrillo

(Sesto Potere) – Bertinoro – 10 agosto 2019 – Il sindaco di Bertinoro, Gabriele Fratto, ha nominato il nuovo assessore alle Politiche educative, cultura e valorizzazione del patrimonio culturale nella persona di Sara Londrillo, attualmente responsabile dell’ufficio orientamento e relazioni col pubblico URP Cesena e Forlì dell’Ateneo di Bologna. Raccoglierà l’incarico precedentemente affidato a Giorgio Ghezzi.

“L’assessore Sara Londrillo coniuga una grande capacità professionale maturata in anni di impegno all’interno dell’Ateneo di Bologna , in cui ha ricoperto ruoli decisionali importanti, e la propensione al bene della nostra comunità attraverso una buona politica maturata nella passione volontaria di questi anni. Abita in una delle frazioni che caratterizzano Bertinoro, Ospedaletto, ed è pronta per raccogliere l’eredità di Giorgio Ghezzi con determinazione e caparbietà. Non posso in questa occasione non rivolgere a Giorgio Ghezzi un pensiero carico di affetto, rispetto e ringraziamento per quanto ha dato alla nostra comunità e per i passaggi che sta svolgendo con Sara per permetterle di essere immediatamente operativa”: scrive Fratto in una nota.

Già in queste ore Sara Londrillo programmerà attività di aggiornamento interno con gli uffici e di decisioni rispetto alle deleghe che le sono state assegnate.

“Sarà operativa anche sotto Ferragosto e si inserirà nei temi più imminenti tra i quali l’inizio del nuovo anno scolastico e la preparazione culturale della Festa dell’Ospitalità”: assicura il sindaco di Bertinoro.

E per l’occasione viene fornito il numero telefonico della segreteria comunale (0543-469211) ove sarà possibile per i cittadini concordare appuntamenti con l’assessore.