Autonomia regionale, Bonaccini (E-R): Attendiamo chiarezza dal Governo

(Sesto Potere) – Bologna – 22 luglio 2019 – A pochi giorni dal vertice di governo sull’Autonomia differenziata regionale, che dovrà sfociare in una sintesi il più possibile condivisa verso la definizione di un testo da portare in Consiglio dei ministri, dopo le dure reazioni dei governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, poi mitigate da una lettera aperta inviata ieri al premier Conte , si registra l’intervento del governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che sulla sua pagina Facebook commenta così:

“L’Emilia-Romagna aspetta parole di chiarezza dal Governo sull’autonomia: la nostra Regione non ha chiesto 1 euro in più ed è sacrosanto aiutare i territori più svantaggiati. Ma se qui, attraverso una gestione più efficiente delle risorse, riusciamo a risparmiare, allora è giusto che questi soldi siano reinvesti sul nostro territorio e usati per dare migliori servizi ai cittadini dell’Emilia-Romagna, non per altro”.

“Già ora, ad esempio – spiega Bonaccini – , l’Emilia-Romagna ha risparmiato 662 milioni di euro in 4 anni grazie alla centrale unica per gli acquisti della Regione. Un’esperienza virtuosa che andrebbe replicata ovunque, mentre sento troppe chiacchiere su presunte spending review (in Italia c’è chi ne parla e chi la fa: le due categorie non coincidono mai). È proprio attraverso questa efficienza che in Emilia-Romagna abbiamo potuto abolire i superticket sanitari, dare il bus gratuito ai pendolari abbonati ai treni regionali e ora possiamo dimezzare l’Irap per le imprese della montagna”.

“Ed è con questi risparmi che prima abbiamo istituito il reddito di solidarietà e, da settembre, abbatteremo le rette dei nidi e l’affitto delle abitazioni delle famiglie in difficoltà. Sono soldi risparmiati dall’Emilia-Romagna e come spenderli lo decidiamo noi qui, non il Governo a Roma”: conclude Bonaccini.