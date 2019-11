Anche a Forlì il primo flash mob delle “Sardine”

(Sesto Potere) – Forlì – 24 novembre 2019 – Il gruppo informale delle “Sardine” di Forlì lancia il primo evento pubblico in città. Appuntamento giovedì 12 dicembre, con ritrovo alle 19, in piazza Aurelio Saffi. Si tratta di un ” flash(fish) mob” che nelle intenzioni degli organizzatori non vorrà “creare disagi al traffico” e favorire il confluire in piazza in maniera serena e senza problemi. Il programma dettagliato con gli orari – per ora la durata segnalata è dalle 19 alle 20 – verrà pubblicato qualche giorno prima.

L’invito è di: “tirare fuori la creatività e create tante sardine colorate. Unisciti a noi per contrastare la politica dell’intolleranza, perché una sardina sola è debole ma insieme siamo più forti dell’odio”.

“Dopo lo straordinario successo delle piazze di Bologna (in coincidenza il 14 novembre scorso con la presentazione della candidata alle regionali Lucia Borgonzoni al Pala Dozza di Bologna, vedi foto in alto, ndr) e Modena, anche Forlì scende in piazza, per ribadire con forza che un’altra Italia c’è! Un’Italia che ha bisogno di una politica forte e seria, fatta di azioni concrete e non di odio discriminazione e slogan. Un’Italia costruita sui diritti civili e ideali di antifascismo, pace e libertà. Vogliamo anche noi rendere il sogno realtà, vogliamo creare anche noi una piazza che, senza simboli e senza partiti, lotti per unire invece che disgiungere, per costruire invece che distruggere… una piazza che brilli della luce della speranza di un mondo migliore!”:

scrivono sul web , nella pagina Facebook dell’evento di giovedì 12 dicembre , le “Sardine” di Forlì.