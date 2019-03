Amministrative, Wanda Ferro (FdI) incontra Zattini: “A Forlì vincerà il centrodestra”

(Sesto Potere) – Forlì – 8 marzo 2019 – Stretta di mano e l’auspico della vittoria al 26 maggio tra il deputato di Fratelli d’Italia on. Wanda Ferro, componente della Commissione Parlamentare antimafia, e il candidato sindaco del centrodestra di Forlì , Gian Luca Zattini. L’incontro questa mattina , in conferenza stampa, nella sede elettorale di piazza Saffi, alla presenza di Francesco Minutillo , dirigente nazionale del partito guidato di Giorgia Meloni.

Un appuntamento preceduto da una visita al Parco della Resistenza, nel luogo dove è stato trovato il corpo senza vita di un giovane, a causa di un’overdose.

“Abbiamo portato un mazzo di fiori sul luogo del ritrovamento. Oggi lanciamo un messaggio di cordoglio alla famiglia che ha perso un giovane 25enne. Una vittima dei mercanti di morte. Un padre che lascia una bimba orfana e in suo favore lanciamo una sottoscrizione di solidarietà. Da sempre ci battiamo in questa città contro il commercio e lo spaccio delle droghe. Nostra la battaglia contro la cannabis light. Nostre le denunce contro la presenza di spacciatori e i problemi oscuri che attanagliano la nostra città”: afferma Francesco Minutillo.

“Il tema della sicurezza sarà per noi il cardine della campagna elettorale e della nostra azione amministrativa in caso di vittoria. Necessario implementare uomini e mezzi delle forze dell’ordine , del nostro corpo dei vigili urbani. E’ necessario chiudere l’Unione dei Comuni che distoglie personale dal controllo della nostra città. La città è buia di notte, pervade il centro storico un grande senso di insicurezza, ci sono troppe zone degradate o mal gestite e noi sapremo fornire risposte. Dopo 50-60 anni di governo cittadino chi ha amministrato fino ad oggi vive momenti di

stanchezza, si ripete negli stessi errori, sbaglia prospettiva, non ascolta la gente, non si dimostra più all’altezza , ha il fiato corto. Vale dunque il principio che l’alternanza è il sale della democrazia e questa volta tutto concorre a farci dire che alle elezioni comunali vincerà il centrodestra”: ha detto Zattini.

Che ha ricevuto il sostegno pieno di Francesco Minutillo: “Il nostro partito è in crescita, puntiamo ad essere la seconda gamba della coalizione. Da pare nostra il massimo sostegno e disponibilità a Zattini e chiediamo che la lista civica sia chiaramente riconducibile al candidato sindaco”.

Una lista civica che Gian Luca Zattini ha annunciato presenterà entro marzo: “Abbiamo crisi di abbondanza. A breve manifesteremo come coalizione la componente essenziale della lista civica, al lavoro in questi giorni per intercettare coloro che non si riconoscono nei partiti del centrodestra ed anche i delusi del Pd.

Da parte sua Wanda Ferro , citando il progetto che ha portato alla vittoria in Abruzzo , sottolinea che: “Il centrodestra unito vince e nella coalizione moltiplica i consensi oltre all’area sovranista, proprio Fratelli d’Italia, come segno di un riconoscimento: a chi rappresenta la propria comunità politica nel dover di rispondere ai bisogni di tutti i cittadini ed a chi intende la politica come servizio, a difesa degli interessi della comunità: vogliamo avere dalla nostra parte le persone con le scarpe sporche di fango e le mani pulite” auspicando la vittoria a Forlì e la composizione “di una squadra forte” al governo di una città “all’altezza delle sfide” e che sappia ascoltare i cittadini

dando loro onestà, voce e rappresentanza”.

Nella consapevolezza che il tema sicurezza e lotta alla criminalità è centrale anche nella regione simbolo dell’accoglienza come l’Emilia-Romagna: “luogo come e più di altri a rischio di penetrazione delle mafie straniere, quella cinese e nigeriana innanzitutto , come dimostrano i dati contenuti nell’ultimo rapporto della Direzione Investigativa Antimafia presentato in Commissione antimafia relativo al monitoraggio del 2° trimestre del 2018: “L’Emilia-Romagna è la quarta regione italiana per interdittive antimafia alle imprese, dopo Campania , Sicilia e Calabria”. Le regioni del Nord rappresentano un bacino di attrazione per le mafie e le organizzazioni criminali visto l’elevato livello sociale ed economico “e il nostro intento per risolvere i problemi sarà ispirato dallo sdegno e dal coraggio”: conclude citando S.Agostino il deputato di Fratelli d’Italia on. Wanda Ferro.