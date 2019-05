Amministrative, tappa a Forlì e Cesena di Elisabetta Gardini (FdI)

Petri, commissario provinciale di FdI per il periodo elettorale, ha detto: “L’unica lettura politica a cui facciamo affidamento per questa tornata elettorale non è un sondaggio costruito ad arte ( il riferimento è al sondaggio Piepoli che disegna un ‘testa a testa’ tra Calderoni e Zattini, ndr ) quanto alla concreta possibilità di strappare la città ad una sinistra che ha malgovernato ed ha avuto vita facile per Settant’anni. Loro sanno che sono indietro e possono perdere. Per cui, sostengo fortissimamente l’importanza del voto di ciascun cittadino affinché venga scritta una stagione storica ed una rivoluzione epocale per questa città”.

La parola è passata a Beatrice Bertaccini, consigliere uscente di Forza Italia ed ora candidata in Fratelli d’Italia: “Amo la mia città e, da figlia di un artigiano locale, conosco le potenzialità del tessuto produttivo di questa realtà. Fu questa la ragione dietro alla prima candidatura. Come Elisabetta, ho vissuto un periodo di smarrimento dovuto ad un’inversione di rotta di pratica e di valori che ci è precipitata addosso. La sua decisione di passare in Fratelli d’Italia, mi ha infuso coraggio. Qui, ho ritrovato l’entusiasmo e le battaglie di sempre: la tutela del territorio e del Made in Italy”.

Infine, a conclusione del convegno, l’onorevole Elisabetta Gardini: “L’Europa dei burocrati e delle intese franco-tedesche ha le ore contate. La nostra Europa, l’Europa delle Patrie s’è costruita sulle radici greco-romane e giudaico-cristiane mentre questa Unione Europea ne ha tradito le origini, in cui l’esasperazione dei diritti individuali è imbracciata come arma in primis contro il concetto stesso di Patria quale terra dei padri, della Vita e la famiglia. ‘Memoria e Identità’ di Giovanni Paolo II ed il suo Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono, aiuta a comprendere ciò che sta accadendo oggi in questo Continente: il contributo dei paesi dell’Est per questa Europa secolarizzata, ed una visione più realistica anche dei ‘70 anni di pace’. Più che di una pace, si tratta di anni senza conflitti armati, perché la pace è un’altra cosa e richiede prima giustizia e poi perdono: l’Europa è piena di ferite. Con il voto a Fratelli d’Italia possiamo dare vigore e slancio ad un radicale cambiamento europeo”, ha concluso.