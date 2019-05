Amministrative, Ricci (FdI Cesena): “Problema droga in zona stazione”

(Sesto Potere) – Cesena – 20 maggio 2019 – Maurizio Ricci, capolista Fratelli d’Italia a Cesena, denuncia casi di degrado A Cesena zona vigne adiacente al parco che costeggia la stazione: “Ho visto con i miei occhi quanto ho deciso di documentare anche in foto. Area verde non curata , rifiuti di vario genere seminati in ordine sparso, rete di protezione divelta in vari punti , presenza continua di persone – soprattutto immigrati di colore all’interno dello stabile. Cittadini hanno segnalato casi di spaccio e consumo di droga. Ben documentato da siringhe abbandonate in strada. Sembra che si tratti di una zona franca, senza controllo e chi ne fa le spese sono le persone oneste”.

Sono stati gli stessi cittadini che hanno segnalato il problema a Maurizio Ricci.

“In particolare si tratta di un parcheggio in via Lombardia , zona Fiorita, confinante con la zona stazione – vigne. E nel raggio di 50 – 100 metri insistono anche un asilo, e in via Veneto, una scuola elementare. E’ davvero vergognoso che in questa zona vi sia un luogo teatro di spaccio e consumo di droga”:

afferma ancora Maurizio Ricci che lunedì mattina ha segnalato il caso alla Polizia municipale di Cesena.

La proposta del capolista Fratelli d’Italia a Cesena, è : “Il problema degrado e mancanza di sicurezza a Cesena esiste ed è inutile ignorarlo. Proponiamo di installare un maggior numero di telecamere , dispiegare sul territorio un maggior numero di agenti di prossimità , coinvolgere anche le guardie giurate a presidio delle cosiddette zone sensibili e come deterrente, e utilizzare nel territorio più uomini e mezzi della polizia locale, attivando un coordinamento serio di tutte le forze dell’ordine. E questa proposta sarà la mia priorità di mandato anche in caso di elezione”:

conclude Maurizio Ricci.