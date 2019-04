Amministrative, Beatrice Bertaccini passa a Fratelli d’Italia

(Sesto Potere) – Forlì – 16 aprile 2019 – La consigliera comunale uscente di Forza Italia, Beatrice Bertaccini , si candida alle amministrative del prossimo 26 maggio nelle fila di Fratelli d’Italia. Il passaggio all’interno dei due partiti del centro destra ufficializzato oggi in conferenza stampa, per voce della diretta interessata e da Davide Minutillo, capogruppo comunale di FdI.

“Il nostro è un partito in grande crescita – ha spiegato Minutillo – . Le linee di coerenza rispettate nell’arco degli ultimi 5 anni. Ed i sondaggi a Forlì (l’ultimo elaborato dall’istituto Piepoli) ci danno al 5%. Con noi si aggiunge una persona per bene e competente, per noi è un arricchimento. Beatrice Bertaccini ha preso la tessera del partito ed ha abbracciato il progetto del cantiere del nuovo centrodestra elaborato da Giorgia Meloni che, a livello nazionale vede l’avvicinamento o l’adesione di altre personalità come Elisabettta Gardini o il governatore della Liguria, Giovanni Toti”.

E Beatrice Bertaccini, che nel 2017 era finita al centro di una rovente polemica politica per aver partecipato in un anno a 5 sedute su 31 e uscita indenne da una delibera per la decadenza respinta con 2 voti favorevoli e 20 contrari, spiega : “Ho fatto una riflessione sofferta e dolorosa , pensando però al bene comune. Sono un’idealista ed alla fine ho deciso di ricandidarmi. Come consigliere comunale in questi cinque anni ho dato voce ai cittadini aiutandoli anche a presentare o richiedere atti agli uffici competenti”.

La Bertaccini ha ringraziato anche Forza Italia per l’esperienza che le ha consentito di maturare in consiglio “quando penso a Forza Italia ci penso con affetto” pur avendo nel tempo consumato una scelta che l’ ha portato all’addio del partito di Berlusconi : “Le difficoltà di Forza Italia sono tante e si sono sedimentate negli anni. Alla fine del mandato non ho trovato una corrispondenza con un gruppo autoreferenziale. In fratelli d’Italia, invece, ho trovato la possibilità di un confronto, un’ effettiva corrispondenza”.